Η ευφυία πεδίου, το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα του Jeff Bezos

Stephen Brashear via Getty Images

Η Amazon τάραξε και πάλι τα νερά: τo πρώτο κατάστημα τροφίμων χωρίς ταμεία και ουρές, είναι γεγονός. Oνομάζεται Amazon Go Store και λειτουργεί στο Σιάτλ.

Μέχρι την εμφάνιση της Amazon οι online πωλήσεις super market στις ΗΠΑ δεν ξεπερνούσαν το 2% και οι εκτιμήσεις μιλούσαν για αύξηση 20% τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Daphne Carmeli, CEO της Deliv, εταιρείας start -up στον χώρο της διανομής «τώρα πια τα καταστήματα τροφίμων θα πρέπει να κινηθούν πιο γρήγορα. Διότι αυτό κάνει η Amazon. Εισβάλλει στην αγορά, αναπτύσσεται θεαματικά, παίρνει μερίδιο και γίνεται leader».

Πίσω από τη νέα κίνηση της Amazon βρίσκεται και πάλι ο ιδρυτής της, Jeff Bezos. Ο Βezos κίνησε την περιέργεια ενός άλλου σημαντικού Αμερικανού, του Robert Dilts,ο οποίος ανέλυσε την αρχιτεκτονική σκέψης του Bezos και εντόπισε τους βαθύτερους παράγοντες της προσωπικότητάς του που τον οδήγησαν να εξελιχθεί, από καλοπληρωμένο στέλεχος στη Νέα Υόρκη, σε έναν από τους game changers του πλανήτη, ο οποίος επηρέασε δραματικά την αγοραστική συμπεριφορά μας.

Σημαντική προσωπικότητα στο χώρο της συμβουλευτικής, ο Dilts είναι ο δημιουργός του Success Factor Modeling SFM™, της καινοτόμου μεθοδολογίας, την οποία ανέπτυξε μετά από ανάλυση των κρίσιμων στοιχείων του τρόπου σκέψης ιδιοφυιών ανθρώπων και κορυφαίων επιχειρηματιών νέας γενιάς του διαμετρήματος του Jobs, Musk κ.α. Απέδειξε ότι το mindset είναι η βασική κινητήρια δύναμη που καθοδηγεί τις πράξεις μας και τα αποτελέσματά μας, τα οποία αποτυπώνονται σε εγχειρήματα, επιτεύγματα, καινοτομίες, ανάληψη νέων ρόλων κλπ.Ο Dilts εξηγεί ότι o δημιουργός της Amazon έχει τέτοια δομή σκέψης και τόσο ανεπτυγμένη ευφυία πεδίου ή field intelligence, που μπορεί να συλλαμβάνει αμέσως τα «αόρατα» σήματα, τις τάσεις και ευκαιρίες της εποχής, που δεν αντιλαμβάνονται ακόμη οι πολλοί, τις οποίες τολμά να αξιοποιήσει πρώτος με καινοτόμα εγχειρήματα . Αυτό είναι ένα καθοριστικό στοιχείο επιτυχίας του Jeff Bezos που τον κάνει να ξεχωρίζει.

Ο Βezos, ήδη στις αρχές του ’90 αναγνώρισε, από τους πολύ πρώτους, τις άπειρες δυνατότητες του διαδικτύου, συνδυάζοντάς τις με τις online πωλήσεις. Την ιδέα της Αmazon τη συνέλαβε σε πτήση από την Νέα Υόρκη στο Σιάτλ και, για να την υλοποιήσει, δανείστηκε χρήματα. Το 1994 μετακόμισε στην Ουάσιγκτον και ίδρυσε την Amazon με το πρώτο ηλεκτρονικό κατάστημα να λειτουργεί στο...γκαράζ του σπιτιού του.

Η ικανότητα κάποιου να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις εκάστοτε αλλαγές είναι βασικό στοιχείο ευφυίας, επισημαίνει ο Dilts. «Οι πιο επιτυχημένες ιδέες είναι αυτές που ”κρύβουν ή εμπεριέχουν” το στοιχείο της ανατροπής, ικανής να αλλάξει τους κανόνες του παιγνιδιού».

Ο Βezos έχει να επιδείξει αρκετά τέτοια παραδείγματα: το 2013 αποφάσισε να εξαγοράσει την ιστορική αμερικανική εφημερίδα «Washington Post». Πολλοί τότε αναρωτήθηκαν, τι ωθεί ένα μεγιστάνα του ηλεκτρονικού εμπορίου να αγοράσει μια έντυπη εφημερίδα. Ο ίδιος εξήγησε ότι σκοπός του ήταν να εντάξει την Washington Post στην ψηφιακή εποχή, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τις γνώσεις του.

Το 2015 o Jeff Bezos σκέφθηκε να πειραματισθεί, ανοίγοντας και φυσικά καταστήματα με την εξής διαφορά: ενώ θα έμοιαζαν συνηθισμένα, θα έπρεπε να προσφέρουν πολλά περισσότερα στον πελάτη, χάρη στην αξιοποίηση ψηφιακών εφαρμογών, όπως το Αmazon app κ.α Μετά τα πρώτα φυσικά βιβλιοπωλεία της Amazon, ο Αμερικανός μεγιστάνας προχώρησε παραπέρα εισβάλλοντας στον τεράστιο κλάδο του λιανεμπορίου τροφίμων, αλλά πάντα με το δικό του τρόπο. Mε στόχο να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης, ανακοίνωσε, επίσης το 2015, την πρόθεσή του να ανοίξει το πρώτο κατάστημα χωρίς ταμεία ουρές και ταμεία, γεγονός που πραγματοποίησε 3 χρόνια αργότερα. Εν τω μεταξύ οι κινήσεις του Bezos συνεχίστηκαν με την απόκτηση του ελέγχου του γίγαντα βιολογικών προϊόντων Whole Foods που εξαγόρασε έναντι 13.7 δις δολλαρίων, δηλώνοντας,ωστόσο, ότι εκεί δεν θα εφαρμόσει το concept του Αmazon Go Store. Ο Βezos έχει σήμερα περιουσία που ανέρχεται σε πάνω από 105 δις δολλάρια και θεωρείται ίσως ο πλουσιότερος άνθρωπος στην ιστορία.

Τη δομή της σκέψης των game changers και πώς κάποιος μπορεί να αντλήσει, να αξιοποιήσει και να προσαρμόσει τα απαραίτητα στοιχεία και να εξελίξει το δικό του τρόπο σκέψης, να επιχειρήσει και να δημιουργήσει κάνοντας τη διαφορά, θα παρουσιάσει ο Dilts μέσα από την προσέγγιση SFM™, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στις 7 και 8 Φεβρουαρίου σε ένα 2ήμερο Signature Class με τίτλο Next Generation Entrepreneurs theDifference that makes the Difference στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Πρόκειται για ένα μοναδικό γεγονός που διοργανώνεται από την Synolic®Development Systems , στρατηγικό εταίρο της Dilts Strategy Group για την Ελλάδα και την Κύπρο και τελεί υπό την Αιγίδα του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Περισσότερα στο http://www.synolic.com/sfm-signatureclass/