Η προέλευση των μαρμάρων στα μνημεία του αρχαίου κόσμου

Συμπερασματικά, παρ’όλες τις διεξαγόμενες ορυκτολογικές, πετρογραφικές και λοιπές έρευνες, κυρίως από ξένους επιστήμονες, το ζήτημα της προέλευσης των γλυπτών, ειδικότερα των μουσείων του εξωτερικού, από τα ελληνικά μάρμαρα παραμένει ανοικτό για αρχαιολόγους, ιστορικούς, γεωλόγους και άλλους επιστήμονες. Θα πρέπει λοιπόν, να γίνει μια σοβαρή και το δυνατόν εκτεταμένη προσπάθεια από ελληνικής πλευράς, καταγραφής και λήψης δειγμάτων από στοχευμένες θέσεις εξόρυξης που έχουν καταγραφεί ως αρχαία λατομεία, ώστε να δημιουργηθεί ευρεία βάση δεδομένων που θα επιτρέψει στους επιστήμονες να συσχετίσουν τα μάρμαρα αυτά με τα μνημεία ή έργα τέχνης.

Το 2018 ανακηρύχθηκε ως Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Τόσο τα μάρμαρα των αρχαίων μνημείων όσο και τα αρχαία λατομεία από τα οποία προέρχονται είναι αναπόσπαστο στοιχείο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Είναι μια ευκαιρία να εργαστούμε στην κατεύθυνση αυτή και να τα αναδείξουμε, ως μνημεία αρχαιολογικής και γεω-πολιτιστικής κληρονομιάς, βγάζοντάς τα από την αφάνεια και την κατάσταση ακραίας εγκατάλειψης στην οποία βρίσκονται.

