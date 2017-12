Ella όπως λέμε jazz...

Το αποτέλεσμα όλου αυτού του μόχθου αλλά και της ολοφάνερης αγάπης απάντων των συντελεστών για την κορυφαία ερμηνεύτρια είναι το «Ella With The London Symphony Orchestra – Someone To Watch Over Me». Δώδεκα τραγούδια από την αναμφίβολα χρυσή περίοδο της, τις δεκαετίες του ’40 και του ΄50, όταν κυκλοφορούσε τους δίσκους της αντίστοιχα στις εταιρείες Decca και Verve, η δεύτερη ιδρύθηκε το 1955 από τον τότε μάνατζερ της και επί της ουσίας για να δώσει δισκογραφική στέγη στην ίδια. Στη συνέχεια βέβαια η Verve εξελίχθηκε, μαζί με την παλαιότερη της Blue Note, στην σημαντικότερη jazz δισκογραφική εταιρεία στην Αμερική, αν όχι διεθνώς, εξακολουθεί να είναι ενεργή αν και πλέον ως τμήμα του πολυεθνικού ομίλου Universal και, διόλου συμπτωματικά προφανώς, αυτή κυκλοφόρησε το εν λόγω CD. Δώδεκα τραγούδια που φυσικά ανήκουν στο λεγόμενο Great American Songbook, τον «κανόνα» δηλαδή που αποτέλεσε την βάση καταρχήν για το αμερικανικό και στη συνέχεια για το διεθνές ποπ τραγούδι. Τραγούδια με άλλα λόγια των Rogers & Hart,Cole Porter, George (και Ira) Gershwin όπως το ομότιτλο και μερικών ακόμα αναλόγων, δύο από αυτά σε ντουέτο με τον πλέον ιδανικό παρτενέρ της στη σκηνή μα και στο στούντιο, τον μέγιστο καταρχήν τρομπετίστα και στη συνέχεια τραγουδιστή Louis Armstrong και ένα ακόμα στο οποίο, πάντα με την βοήθεια της τεχνολογίας, ενώνει την φωνή του με την δική της ο καλός σύγχρονος jazz ερμηνευτής Gregory Porter.

Όλα αυτά φυσικά δεν θα μπορούσαν να είχαν συμβεί δίχως την πρώτη ύλη που σκοπός του εγχειρήματος δεν είναι παρά να την αναδείξει. Αυτή η πρώτη ύλη είναι βέβαια η φωνή ή καλύτερα η ερμηνεία της Ella Fitzgerald, αυτό το εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο του συνδυασμού του ήχου ο οποίος παραγόταν από τις φωνητικές χορδές της και έβγαινε από το στόμα της και των συναισθημάτων που μετέφερε αυτός, έναν συνδυασμό που είναι μετρημένες στα δάκτυλα οι φορές τις οποίες τον συναντούμε σε ανθρώπους με καμία μουσική παιδεία εκτός από την χορωδία της εκκλησίας στα παιδικά τους χρόνια όπως εκείνη. Η Ella Fitzgerald ήταν πολύ περισσότερο από μιαν απλά «πολύ καλή φωνή». Ηταν ένας άνθρωπος με ικανότητες και δυνατότητες οι οποίες σαφώς υπερβαίνουν αυτές του μέσου όρου ο οποίος έζησε μια ζωή πολύ δύσκολη σε ένα μεγάλο μέρος της αλλά και τόσο πυκνή όσο αναλογικά δεν είναι τριών και τεσσάρων άλλων.

Η Ella Fitzgerald ήταν το παιδί μαύρων γονιών που δεν είχαν παντρευτεί αλλά μόνο ζούσαν μαζί (στα τέλη της δεύτερης δεκαετίας του εικοστού αιώνα στην συντηρητική στο έπακρο Αμερική!) το οποίο είχε εξαιρετικές επιδόσεις στο σχολείο, είχε κλίση στον χορό και τον λάτρευε αλλά δεν μπόρεσε ποτέ να ασχοληθεί μαζί του και όμως, μετά τον θάνατο της μητέρας της όταν ήταν δέκα πέντε ετών και τον βιασμό της από τον πατριό της, υποχρεώθηκε όχι μόνο να εγκαταλείψει το σχολείο αλλά και να πάει να ζήσει μαζί με την θεία της και τον σύζυγο της τελευταίας, μια τόσο απότομη αλλαγή όλων των συνθηκών της ζωής της που πολύ σύντομα την έφερε σε ένα δρόμο του κοινωνικού περιθωρίου αλλά και της παρανομίας ο οποίος περνούσε μέσα από οίκους ανοχής και πρόωρες ερωτικές σχέσεις με προαγωγούς, ακόμα και εμπόρους ναρκωτικών και τελικά την οδήγησε στο αναμορφωτήριο από το οποίο δραπέτευσε για να ζήσει ένα διάστημα κυριολεκτικά στους δρόμους της Νέας Υόρκης ως άστεγη! Παρ’ όλη την τόσο προβληματική και τραυματική εφηβική ηλικία της όμως το φωνητικό χάρισμα της στάθηκε φάρος για εκείνη και πριν καν συμπληρώσει τα δέκα οκτώ χρόνια της είχε αρχίσει να τραγουδάει επαγγελματικά.

Η σκληρά εργαζόμενη τραγουδίστρια που γρήγορα άρχισε να καθιερώνεται παντρεύτηκε δύο φορές, πιθανόν και μια τρίτη, με έναν αρκετά νεότερο της Νορβηγό, χωρίς όμως αυτό να επιβεβαιωθεί επίσημα ποτέ, δεν απέκτησε δικά της παιδιά αλλά αφοσιώθηκε σε ένα που υιοθέτησαν μαζί με τον δεύτερο σύζυγο της με τον οποίο χώρισαν αρκετά σύντομα, τον αληθινό γιο της πλέον από τον οποίο ευτύχησε να δει μιαν εγγονή. Με εξαίρεση αυτό το παιδί το δεύτερο ήμισυ της ζωής της το πέρασε μόνη της, δίχως σύντροφο ή άλλη οικογένεια. Μια γυναίκα που ενώ το κοινό την αποθέωνε στις αναρίθμητες συναυλίας της στην προσωπική ζωή της ήταν ένας μοναχικός, τρομερά ντροπαλός και εξαιρετικά ανασφαλής εντέλει άνθρωπος, γεγονός που την έκανε και υπέρ του δέοντος σεμνή. Είναι χαρακτηριστικό το περιστατικό όταν, λαμβάνοντας ένα από τα τόσα βραβεία και διακρίσεις με τα οποία τιμήθηκε, είπε «μάλλον θα πω το λάθος πράγμα, όπως κάνω πάντα, αλλά κακώς βρίσκομαι εδώ και ακόμα πιο κακώς λέω οτιδήποτε, τα καταφέρνω καλά μόνον όταν τραγουδώ»!