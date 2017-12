Ελλάδα 2018. Ανοίγοντας το παράθυρο στη νέα χρονιά.

Έτοιμοι λοιπόν να υποδεχτούμε το 2018 και αρχίζει η προετοιμασία της «λίστας» των ευχών που θα ανταλλάξουμε. Ευχές που άλλοτε περιορίζονται σε τυπικά παραδοσιακά κλισέ, σε άλλες περιπτώσεις εκφράζουν τα αληθινά θέλω μας, και συχνά αποτελούν το συνδυασμό παράδοσης, επιθυμίας και ελπίδας!

Για την Ελλάδα η νέα χρονιά που σε λίγες μέρες χαράζει ίσως να είναι η πιο σημαντική των τελευταίων 10 ετών. Θα είναι η περίοδος που η χώρα μας θα πρέπει να αποδείξει αφενός ότι κατάλαβε τα λάθη του χθες της και αφετέρου την απόφασή της να μην τα επαναλάβει στη νέα της πορεία.

Τι δεν θέλουμε να δούμε το 2018

Βγαίνοντας από τη μεγάλη κρίση των τελευταίων 9 ετών η προσπάθεια είναι διπλή μια και δεν περιορίζεται στην ανόρθωση της οικονομίας αλλά επεκτείνεται και στην αποκατάσταση των χαμένων ή προβληματικών σχέσεων που συνάψαμε με τους άλλους αλλά και με τον εαυτό μας.

Σε αυτή την ανοικοδόμηση της χαμένης ταυτότητας δεν έχουν θέση άλλοι «πειραματισμοί» ούτε λογικές του «βλέποντας και κάνοντας». Απαιτείται σωστή ανάλυση και στη συνέχεια ο κατάλληλος σχεδιασμός για την βελτίωση της θέσης της χώρας. Ασφαλώς δεν αναφερόμαστε μόνο στον τομέα της οικονομίας αλλά και σε αυτόν της παιδείας, της κοινωνικής συνοχής και της παρουσίας του κράτους «υπέρ» των πολιτών του.

Μας κούρασαν οι λαϊκισμοί, τα ξύλινα λόγια, οι ψηφοθηρικές υποσχέσεις, οι άνευ ουσίας αντιπαλότητες, και τα επικοινωνιακά σλόγκαν (Πως η Βουλή διαψεύδει το όραμά μας). Ίσως αυτές οι πολιτικές να είχαν θέση σε άλλες εποχές. Να υπηρετούσαν στο τότε κάποιο σκοπό. Αν και μάλλον το μόνο που πάντα πετύχαιναν ήταν η διχόνοια.

Δεν θέλουμε να υποτιμάται άλλο η νοημοσύνη μας.

Δεν μας συγκινεί η προώθηση και προβολή της λογικής του εύκολου κέρδους. Προτιμούμε διαφημίσεις και αναφορές για επιτυχημένες start up business από αυτές για τυχερά παιγνίδια ή για τον πολλαπλασιασμό (μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα) της αξίας του Bitcoin και των άλλων κρυπτονομισμάτων (Που οδηγεί η εμφάμιση του Bitcoin). Στην οικονομία και στη ζωή ισχύει το easy come easy go!

Το όραμά μας για το 2018

Θέλουμε να δούμε το κράτος μέσα από τις σωστές οικονομικές πολιτικές να δημιουργεί άμεσα ή έμμεσα θέσεις εργασίας. Προς την κατεύθυνση αυτή χρειαζόμαστε και την δική του παραγωγική δραστηριότητα και την παροχή κινήτρων για την ενεργοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων. Αυτό είναι κάτι παραπάνω από ευχή. Είναι ανάγκη.

Την προηγούμενη δραστηριοποίηση του κράτους την θέλουμε πλαισιωμένη από μια νέα πολιτική κουλτούρα. Πρέπει έμπρακτα να αποδείξουμε ότι διδαχτήκαμε, συνειδητοποιήσαμε και καταλάβαμε ότι αν δεν αποβάλλουμε τον παλιό τρόπο σκέψης και λειτουργιάς το μέλλον θα αποτελέσει αντίγραφο του παρελθόντος!

Βγαίνοντας τον Αύγουστο του 2018 από τα μνημόνια και τα προγράμματα ξέρουμε ότι δεν θα «ανακτήσουμε» αυτόματα και την ελευθερία των οικονομικών (και όχι μόνο) επιλογών.

Απαγκιστρωμένοι από «ανόητες» αντιπαλότητες του παρελθόντος είναι επιβεβλημένο να φτιάξουμε ένα «δικό μας» πρόγραμμα ικανό να λειτουργεί υπέρ μας μέσα στα πλαίσια της ευρύτερης «παρακολούθησης» που επιτρέψαμε να μας συνοδεύει. Η λογική αυτού του «δικού μας» προγράμματος δεν θα έχει κομματικό χαρακτήρα αλλά πολιτικό και βέβαια θα πρέπει να σχεδιαστεί με γνώμονα το γενικότερο συμφέρον της χώρας που λέγεται Ελλάδα και όχι μέρους αυτής.

Λίγες μόλις μέρες πριν το «ρεβεγιόν»

Σκεπτόμενοι τον υπόλοιπο κόσμο μας ανησυχεί η προοπτική μιας νέας χρονιάς (2018) με πιθανές γεωπολιτικές αρνητικές εξελίξεις, μονομερείς αποφάσεις, διόγκωση του ήδη τεράστιου παγκόσμιου χρέους αλλά και της οικονομίας της ανισότητας. Μας απασχολούν έντονα το συνεχή ρεκόρ των χρηματιστηρίων, των κρυπτονομισμάτων και των νέων «επικίνδυνων» λόγω μεγέθους (1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια) δανείων στις ΗΠΑ – αυτών για σπουδές. Ασφαλώς δεν ευχόμαστε να ζήσουμε το σπάσιμο άλλης μιας φούσκας.

Τα παραπάνω ενδεχόμενα - δεδομένα δεν βρίσκονται στη σφαίρα της δικής μας επιρροής και επομένως ουδείς θα κατηγορήσει την Ελλάδα αν σταθούν εμπόδιο στην προσπάθειά της για το καλύτερο αύριο.

Αυτό που εκφράζει τα θέλω μας και συγχρόνως την ευχή μας είναι να ζήσουμε μια νέα «μορφωμένη» από τη 10ετή περιπέτειά της Ελλάδα που θα προσπαθεί κινούμενη προς τη σωστή κατεύθυνση να δώσει πίσω το χαμόγελο στους Έλληνες. Και αυτό είναι στο χέρι της!