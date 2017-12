Ένας χρόνος χωρίς τον George Michael: Τα 10 πιο εμπορικά τραγούδια της καριέρας του

AFP

Σαν κακόγουστο αστείο έμοιαζε η είδηση του θανάτου του George Michael τέτοια μέρα, ανήμερα Χριστουγέννων, πριν ένα χρόνο, που βύθισε στη θλίψη τους φανς του παγκοσμίως. Ο ερμηνευτής του «Last Christmas» πέθανε σε ηλικία 53 ετών από φυσικά αίτια, σύμφωνα με την έκθεση του ιατροδικαστή. Μέχρι τότε, ο Γεώργιος - Κυριάκος Παναγιώτου, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, είχε προλάβει να καθιερωθεί ως ένας από τους πιο εμπορικούς καλλιτέχνες όλων των εποχών, πουλώντας περισσότερους από 115 εκατομμύρια δίσκους διεθνώς. Είναι ενδεικτικό πως οι δίσκοι των Wham! πούλησαν 28 εκατομμύρια αντίτυπα μεταξύ των ετών 1982 και 1986 ενώ το πρώτο του σόλο άλμπουμ πούλησε 20 εκατομμύρια αντίτυπα. Στην επέτειο του ενός έτους από το θάνατό του, λοιπόν, καταγράφουμε τα 10 πιο εμπορικά singles (σύμφωνα με το περιοδικό Billboard) της καριέρας του καλλιτέχνη που θα μείνει στην ιστορία όχι μόνο ως πρωτοποριακός ερμηνευτής, αλλά και ως σπουδαίος στιχουργός, μουσικός παραγωγός και πάνω απ΄όλα ακτιβιστής και ανθρωπιστής. 1) Faith, Δεκέμβριος 1987

2) Careless Whisper, Φεβρουάριος 1985

3) One More Try, Μάιος 1988

4) Wake Me Up Before You Go-Go, Νοέμβριος 1984

5) Everything She Wants, Μάιος 1985

>

6) Father Figure, Φεβρουάριος 1988

7) I Knew You Were Waiting (For Me), Απρίλιος 1987

8) Monkey, Αύγουστος 1988

9) I Want Your Sex, Αύγουστος 1987

10) Praying for Time, Οκτώβριος 1990

Προς έκπληξη σίγουρα πολλών και ημών μεταξύ αυτών, το «Last Christmas» δεν βρίσκεται στη λίστα με τα 20 πιο εμπορικά τραγούδια του Michael.

Ενώ, το Freedom καταλαμβάνει δύο θέσεις στην εικοσάδα: η πρώτη εκδοχή με τους Wham! βρίσκεται στη 12η θέση και η δεύτερη του 1990 με ένα από τα καλύτερα κλιπ όλων των εποχών, στη 16η θέση.