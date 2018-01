Μυανμάρ: Η άγνωστη γενοκτονία των Rohingya

Η επικρατούσα βουδιστική πλειοψηφία του Μυανμάρ διαφέρει ριζικά από την μειονότητα των Rohingya, -η οποία ασκεί μία σουφιστική παραλλαγή του σουνιτικού Ισλάμ-, όχι μόνο σε θρησκευτικό, αλλά και σε εθνοτικό και γλωσσικό επίπεδο. Ο μεγαλύτερος φόβος των εθνικιστών βουδιστών της Burma είναι πως θα αλλοιωθεί ο χαρακτήρας της περιοχής, με τους Rohingya να αποτελούν το μεγαλύτερο παράδειγμα της εξωτερικής πολιτιστικής και κοινωνικής εισβολής.

Η κυβέρνηση και οι αρχές του Μυανμάρ δεν θέλουν να αποδεχθούν την ταυτότητα των Rohingya ως εθνοτικούς κατοίκους του Μυανμάρ, αρνούμενοι την παροχή υπηκοότητας και συνεπώς την δυνατότητα να επιβεβαιώσουν ότι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της Burma. Γι’αυτό και ζητούν ιστορική απόδειξη παρουσίας για την κοινότητα του Μυανμάρ στην περιοχή, που θα δρομολογείται από το 1824. Όπως υποστηρίζεται, ωστόσο, την χρονική εκείνη περίοδο δεν είχε υιοθετηθεί ακόμα κάποιο σύστημα εγγράφων, προκειμένου να έχουν καταγραφεί επίσημα και συνεπώς, οι Rohingya δεν μπορούν να λάβουν την υπηκοότητα της Burma. Μόνη λύση είναι να γίνουν βουδιστές, προκειμένου να λάβουν την υπηκοότητα και τα νόμιμα έγγραφα, διαφορετικά θα παραμείνουν απάτριδες.

“ If you change your religion, you change your ethnicity ”

Η έλλειψη υπηκοότητας και συνεπώς πατρίδας, τους στερεί θεμελιώδεις ελευθερίες, όπως η ελευθερία της μετακίνησης, της πρόσβασης στην ανώτερη εκπαίδευση ή και την δυνατότητα κατοχής δημόσιου γραφείου, την ιατρική περίθαλψη και της σύναψης γάμου.

Μία διαρκώς κλιμακούμενη κρίση

Την αφορμή για την κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ της κοινότητας των Rohingya και των δυνάμεων ασφαλείας του Μυανμάρ έδωσε η δολοφονική επίθεση του στρατιωτικού γκρουπ Arakan Rohingya Salvation Army, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως τρομοκρατική οργάνωση, στις δυνάμεις ασφαλείας της Burma. Παρότι δεν είναι ξεκάθαρο το μέγεθος της υποστήριξης της οργάνωσης από την ίδια την κοινότητα των Rohingya, η δράση των αρχών του Μυανμάρ ήταν άμεση και στοχευμένη. Μόλις έναν μήνα μετά, τον Σεπτέμβριο 2017, οι αρχές του Μυανμάρ έθεσαν έμπρακτους περιορισμούς στην μουσουλμανική κοινότητα, απαιτώντας ταξιδιωτική άδεια και απαγορεύοντας την ελεύθερη μετακίνησή τους, ανακαλώντας παράλληλα και τις προσωρινές κάρτες παραμονής τους στην χώρα.

Διάβημα στην συστηματική καταπίεση από το στρατιωτικό καθεστώς αποτελούν οι γραφειοκρατικοί θεσμοί του Μυανμάρ και το πρόσχημα της αντιτρομοκρατικής επιχείρησης από τον στρατό. Εξάλλου, πώς μπορεί να παραχθεί δημοκρατία από μία χώρα στην οποία περιορίζεται η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, όπου οι δημοσιογράφοι βρίσκονται στην φυλακή, οι αντιφρονούντες καταδιώκονται και η επιρροή της στρατιωτικής χούντας δεν έπαυσε ποτέ; Σε μία χώρα όπου οι δυνάμεις ασφαλείας της έχουν κατηγορηθεί από τα Ηνωμένα Έθνη για εγκλήματα που ισοδυναμούν με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, οι εικόνες της ανθρωπιστικής κρίσης εξαφανίζονται από τα μέσα και η ιστορία των Rohingya θα προστεθεί στην λίστα των γενοκτονιών του κόσμου.