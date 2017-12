Οι 8 νέες σειρές που αναμένεται να συζητηθούν το 2018

Για τους φαν της μικρής οθόνης το 2018 προβλέπεται να είναι μια δύσκολη χρονιά, λόγω του ότι φέτος, για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Game of Thrones θα κάνει ένα διάλλειμα καθώς γυρίζει την 8η και τελευταία σεζόν του. Η οποία δεν πρόκειται να προβληθεί πριν το 2019.

Από τη βραβευμένη με Emmy δημιουργό Lena Waithe (Master of None), έρχεται η ιστορία ενηλικίωσης μιας ομάδας χαρακτήρων από τη νότια πλευρά του Σικάγο, που δεν επικεντρώνεται μόνο στις τραγωδίες της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας που γίνονται συχνά θέμα στις ειδήσεις.

Μετά την τρομερή επιτυχία του «The People Vs O.J. Simpson», το American Crime Story επιστρέφει με μία ιστορία που συγκλόνισε τον κόσμο της μόδας, και τον κόσμο γενικότερα, τη δολοφονία του θρυλικού σχεδιαστή μόδας Gianni Versace τον Ιούλιο του 1997.

Βασισμένη στο ομώνυμο best seller της Gyllian Flynn (Gone Girl), η νέα δραματική σειρά του HBO θα έχει πρωταγωνίστρια την Amy Adams και θα ακολουθεί τη ζωή μιας δημοσιογράφου -που μόλις βγήκε από τη σύντομη νοσηλεία της σε ψυχιατρική κλινική- η οποία αναγκάζεται να επιστρέψει στην μικρή πόλη της για να καλύψει την υπόθεση της δολοφονίας δύο μικρών κοριτσιών. Στη σειρά θα παίζει επίσης η Patricia Clarkson, ενώ τη θέση του σκηνοθέτη θα αναλάβει, όπως όλα δείχνουν, ο Jean-Marc Vallee του περσινού, υπέρ-επιτυχημένου, «Big Little Lies».

Maniac (Netflix, 2018)