Όταν οι ταινίες αποτυπώνουν τις πραγματικές πτυχές των σχέσεων

Η δημοφιλής ταινία «(500) Days of Summer σε σκηνοθεσία Marc Webb δεν περιγράφεται ως η απόλυτη ιστορία αγάπης...και όμως είναι. Η ιστορία είναι τόσο ειλικρινής όσον αφορά το θέμα που αρκετοί σεναριογράφοι παραβλέπουν: το γεγονός ότι μερικές φορές οι άνθρωποι δεν τρέφουν τα ίδια συναισθήματα για τους άλλους. Η συγκεκριμένη ταινία με πρωταγωνιστές τους Zooey Deschanel και Joseph Gordon-Levitt , ανατρέπει τις προσδοκίες των θεατών με έναν σαγηνευτικό τρόπο. Φυσικά, εκτός από το-προσεκτικά επιλεγμένο σάουντρακ-εδώ ξεχωρίζουμε και την αξιόλογη ερμηνεία του Gordon-Levitt.

(500) Days of Summer

Away we go

Το Away we go είναι μια περισσότερο ανεξάρτητη και λιγότερο δημοφιλής ταινία του Sam Mendes από το 2009 με πρωταγωνιστές τους Maya Rudolf και John Krasinski. Η Verona και ο Burt είναι ένα ζευγάρι που η σχέση του μετρά πολλά χρόνια, οι δυο τους δεν έχουν παντρευτεί και περιμένουν το πρώτο τους παιδί. Πριν έρθει στον κόσμο το μωρό, ξεκινούν ένα ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε αναζήτηση της κατάλληλης πολιτείας και τοποθεσίας για να μεγαλώσουν την οικογένειά τους. Κατά τη διάρκεια του μεγάλου ταξιδιού, η σχέση τους θα δοκιμαστεί, θα ζήσουν προκλήσεις, δυσκολίες αλλά και χαρούμενες στιγμές. Θα διευρύνουν τον κοινωνικό τους κύκλο, θα ανταμώσουν με συγγενείς και φίλους από το παρελθόν, οι οποίοι θα τους βοηθήσουν στο να χτίσουν τη νέα τους «φωλιά».