Ποια είναι τα «συστατικά επιτυχίας» των Steve Jobs, Jeff Bezos, Mozart και Αριστοτέλη

Ο Robert Dilts είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος σύμβουλος και πιο συγκεκριμένα ειδήμων στη μελέτη του Genius Thinking, συγγραφέας, εκπαιδευτής και δημιουργός του Success Factor Modelling SFM. Το SFM πρόκειται για μια πρωτότυπη προσέγγιση που αφορά τους επιχειρηματίες και θα τους βοηθήσει να δομήσουν τον τρόπο σκέψης τους, να ανακαλύψουν και να αξιοποιήσουν πτυχές της προσωπικότητας και νέα ταλέντα τους και τέλος, να διασφαλίσουν μια πορεία που θα φέρει την επιτυχία στο επιχειρηματικό έργο τους.

Έχοντας μελετήσει τα «συστατικά» επιτυχίας διάσημων προσωπικοτήτων όπως οι Steven Jobs, Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson, Mozart και Αριστοτέλη, ο Dilts έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις 7 και 8 Φεβρουαρίου για να παρουσιάσει το Success Factor Modelling σε ένα διαδραστικό διήμερο σεμινάριο με τίτλο «Next Generation Entrepreneurs-The Difference that makes the Difference». To signature class θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην Αίθουσα Φίλων Μουσικής «Λίλιαν Βουδούρη», σε διοργάνωση της εταιρείας Synolic Development Systems.

Λίγο πριν την άφιξη και παρουσίαση του SFM στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, ο Dilts μιλάει στη HuffPost Greece για την ανάπτυξη του μοντέλου και τη βοήθεια που μπορεί να προσφέρει, ώστε ο επιχειρηματίας να το ακολουθήσει για να κατακτήσει την επιτυχία, αλλά και να κατανοήσει τη σχέση μεταξύ της επιτυχίας και αποτυχίας.

Ποιο ήταν το κίνητρό για την ανάπτυξη του Success Factor Modeling SFM, της καινοτόμου προσέγγισης σας για τη δημιουργία ηγετικών ικανοτήτων;

Παρακολουθώντας ως τριτοετής φοιτητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια ένα μάθημα γλωσσολογίας, συνειδητοποίησα ότι η μέθοδος της μοντελοποίησης μπορούσε να οδηγήσει σε καινοτομίες σε πολλούς τομείς, όπως η πολιτική, η τέχνη, η διοίκηση, η επιστήμη, η ηγεσία, η διδασκαλία κ.α., και να βοηθήσει τους ανθρώπους να ανακαλύψουν πολλές από τις αναξιοποίητες δυνατότητές τους.

Τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκε μια νέα γενιά επιχειρηματιών, με εκπροσώπους όπως οι Steve Jobs, Richard Branson και Elon Musk που, πέρα από τα οικονομικά οφέλη, είναι αποφασισμένη να πραγματοποιήσει τα όνειρά της για έναν καλύτερο κόσμο με πάθος, σκοπιμότητα και δημιουργικότητα. Συνδυάζοντας την προσωπική τους φιλοδοξία με την επιθυμία τους για συνεισφορά, ανάπτυξη και ολοκλήρωση, πέτυχαν εντυπωσιακές καινοτομίες που έχουν αλλάξει τον τρόπο που ζούμε και επιχειρούμε.

Το μοντέλο που είναι μια διαδικασία παρατήρησης, ανάλυσης και ταυτοποίησης των μοτίβων και των παραγόντων επιτυχίας στη νοοτροπία των επιτυχημένων ανθρώπων, είναι ουσιαστικά αυτό με το οποίο ασχολείται το SFM.

Αυτοί οι φορείς αλλαγής αποτελούν τέλειο παράδειγμα εύρεσης ενός ρόλου, στον οποίο η ισχυρή φιλοδοξία υπηρετεί την αποστολή και το οράμα. Για να πετύχει, το πάθος πρέπει να συνδεθεί με τη φιλοδοξία, τη βούληση να επιτύχεις κάτι συγκεκριμένο, να αφήσεις το σημάδι σου ή, όπως έχει πει ο Steve Jobs, «να αφήσεις ένα αποτύπωμα στο σύμπαν».

Ποιες είναι οι κύριες αρχές που διέπουν το SFM; Μπορείτε να μας εξηγήσετε τη «διαφορά που κάνει τη διαφορά» όπως το καθορίζετε;

Το SFM αφορά στον εντοπισμό των βασικών στοιχείων σκέψης και δράσης ενός ατόμου, μιας ομάδας ή ενός οργανισμού, που παράγουν συνεχώς καλά αποτελέσματα ή επιτυγχάνουν κάτι αξιοσημείωτο. Πρόκειται δηλαδή για την εύρεση «των διαφορών που κάνουν τη διαφορά» μεταξύ των φτωχών, μέσων και εξαιρετικών επιδόσεων.

Η δύναμη του SFM είναι ότι επικεντρώνεται στην στενή σχέση μεταξύ νοοτροπίας, δράσης και αποτελεσμάτων. Η νοοτροπία που απαρτίζεται από την εσωτερική κατάσταση, τη διάθεση και τις διαδικασίες σκέψης μας, καθορίζει πως δρούμε σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση δημιουργώντας αποτελέσματα γύρω μας. Τα επιθυμητά αποτελέσματα επομένως, απαιτούν την κατάλληλη νοοτροπία για να παράγουμε τις αναγκαίες και αρμόζουσες δράσεις. Με τον συνδυασμό των τριών αυτών διαστάσεων, το SFM ταυτοποιεί τους αναγκαίους παράγοντες για να πετύχουμε.

Πώς μπορεί το SFM να επιταχύνει την πραγματοποίηση του πάθους ενός επιχειρηματία για βελτίωση της προσωπικής του απόδοσης και την επίτευξη επαγγελματικής αριστείας;

Το SFM προσδιορίζει τα βασικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες που έχουν τα επιτυχημένα άτομα, οι επιχειρηματίες, οι ομάδες και οι ηγέτες επιχειρήσεων. Στη συνέχεια τα οργανώνει σε συγκεκριμένα μοντέλα, εργαλεία και δεξιότητες, παρέχοντας έναν οδικό χάρτη που μπορεί να τον ακολουθήσει εύκολα ο οποιοσδήποτε για να αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες να επιτύχει και να επηρεάσει.

Το SFM παρέχει βήμα προς βήμα οδηγίες επιτυχίας που υποστηρίζονται από μια ποικιλία ασκήσεων, προτύπων και εργαλείων που επιτρέπουν στους ανθρώπους να εφαρμόσουν τους βασικούς παράγοντες που απαιτούνται για να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να καθορίσουν την κρίσιμη διαδρομή που θα τους βοηθήσει να δημιουργήσουν ένα ισχυρό μείγμα: σαφήνειας, εμπιστοσύνης, τεχνογνωσίας, και υποστήριξης.

Πρόκειται για την κατανόηση της συναίσθησης του επιχειρηματικού ρόλου κάποιου και την ταυτοποίηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου ως έκφραση πάθους και ανιδιοτέλειας, που προκύπτει από την επιθυμία να αισθάνεται ότι «αντί να κάνω απλά μια δουλειά, ζω τη ζωή μου και κάνω τη διαφορά», ενώ συγχρόνως συνδέεται με το όραμα προσθήκης αξίας στον κόσμο.

Αποτελούν οι οικονομικές αντιξοότητες στην Ελλάδα μια πρόκληση για τις πρωτοβουλίες σας; Πώς θα μπορούσε το μοντέλο σας να βοηθήσει έναν Έλληνα επιχειρηματία;

Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες αποτελούν σαφώς το «οικοσύστημα» που περιβάλλει ένα άτομο ή επιχείρηση, καθορίζουν το εξωτερικό πλαίσιο και δημιουργούν τις ευκαιρίες και τους περιορισμούς μέσα στους οποίους λειτουργούν οι άνθρωποι. Το τοπικό περιβάλλον μιας ομάδας ή ενός οργανισμού αποτελείται από πράγματα όπως η γεωγραφική θέση των δραστηριοτήτων του. Το ευρύτερο περιβάλλον περιλαμβάνει θέματα όπως οι τάσεις της αγοράς, οι παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες, η κοινωνική δομή, οι τεχνολογικές εξελίξεις κλπ. Ανάλογα με την κατάσταση αυτών των παραγόντων, ενδέχεται να προκύψουν ευκαιρίες που ανοίγουν πόρτες και νέες δυνατότητες. Σε άλλους καιρούς, όπως κατά τη διάρκεια μιας οικονομικής ύφεσης, οι άνθρωποι και οι επιχειρήσεις υφίστανται περιορισμούς.

Δεν είχα την ευκαιρία να μελετήσω κάποιες σύγχρονες ελληνικές προσωπικότητες, αλλά έχω γράψει εκτενώς για τον Αριστοτέλη στο έργο μου για τις στρατηγικές της μεγαλοφυΐας (Τόμος ΙΙΙ, 1995) και έκανα μια λεπτομερή ανάλυση των διαλόγων του Πλάτωνα στις Εφαρμογές του NLP της Διαλεκτικής (Δημοκρατία: Μια Γλωσσική Ανάλυση, 1983).

Η επόμενη γενιά επιχειρηματιών στην Ελλάδα έχει το πάθος, την εμπιστοσύνη και την ικανότητα να κάνει μεγάλα όνειρα και να τα πραγματοποιήσει. Η κατανόηση του πως δημιουργείται αυτή η νοοτροπία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων μέσα στις οικονομικές αντιξοότητες, είναι μια πρόκληση από μόνη της και μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία πρόσβασης σε μεγάλο αριθμό αναξιοποίητων δυνατοτήτων για όλους τους ανθρώπους.

Σχετίζεται η επιτυχία με την αποτυχία και με ποιο τρόπο;

Για να επιτύχει κάποιος και να γίνει ικανός επιχειρηματίας, απαιτείται ικανότητα να τολμά και να αναλαμβάνει κινδύνους. Αυτό σημαίνει την είσοδο σε άγνωστα μελλοντικά πεδία, μια εγγενώς «επικίνδυνη» δραστηριότητα που περιλαμβάνει και την πιθανότητα αποτυχίας. Οι επιχειρηματίες δεν επιτυγχάνουν πάντοτε γρήγορα τους στόχους τους. Η επιτυχία συχνά έρχεται μαθαίνοντας από τα λάθη και επιμένοντας παρά τα αρνητικά αποτελέσματα.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι ορισμένοι από τους πιο καταξιωμένους ανθρώπους δεν ήταν πάντα επιτυχημένοι από την αρχή και κάποια στιγμή στη ζωή τους θεωρούνταν ανίκανοι ή «αποτυχίες».

Μία από τις βασικές προϋποθέσεις επιτυχημένης επιχειρηματικότητας είναι ότι «δεν υπάρχει αποτυχία, υπάρχει μόνο ανατροφοδότηση». Τα επιτυχημένα άτομα μπορούν να μάθουν γρήγορα από λάθη και αποτυχίες, να τις αναπροσαρμόσουν και να τις μετατρέψουν σε κάτι θετικό.

Συνοπτικά, ένα βασικό θέμα στην προσέγγιση SFM είναι η αρραγής σχέση μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής προόδου. Μια θεμελιώδης προϋπόθεση αυτής της προσέγγισης είναι ότι, προκειμένου να αναπτυχθεί η επαγγελματική μας καριέρα ή επιχειρηματική δραστηριότητα, πρέπει επίσης να αναπτυχθούμε και να εξελιχθούμε προσωπικά. Προκειμένου να προοδεύσουμε και να έχουμε μεγαλύτερη συμβολή, πρέπει να αναπτυχθούμε περισσότερο. Δηλαδή, για να αναβαθμίσουμε τα επαγγέλματά μας, τις δουλειές μας ή τη ζωή μας, πρέπει να αλλάξουμε και να εξελίξουμε τη νοοτροπία μας σε σημαντικό βαθμό. Η νοοτροπία που μας έφερε στη σημερινή μας θέση δεν θα μας οδηγήσει στο επόμενο στάδιο.

Θα μπορούσατε να μας δώσετε μια «προεπισκόπηση» για το τι μπορεί να αναμένει η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα από την εκδήλωσή σας στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο;

Το επιχειρηματικό πνεύμα αποτέλεσε κινητήρια δύναμη για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και εξέλιξη σε όλη την ανθρώπινη ιστορία. Το όνομα επιχειρηματίας σχετίζεται πιο συχνά με ένα άτομο που είναι πρόθυμο να αποτολμήσει κάτι νέο, ένα έργο ή μια επιχείρηση και να δημιουργήσει αξία με το να προσφέρει ένα προϊόν ή υπηρεσία - αναλαμβάνοντας την πλήρη ευθύνη για το αποτέλεσμα. Αυτό μπορεί να ισχύει τόσο για τις προσωπικές όσο και για τις επαγγελματικές μας προσπάθειες. Έτσι, οι επιχειρηματίες είναι άτομα που είναι πρόθυμα να αναλάβουν προσωπική, επαγγελματική και οικονομική ευθύνη και κίνδυνο, προκειμένου να αδράξουν μια ευκαιρία, έναν νέο ρόλο, μια επιχείρηση ή έναν βασικό σκοπό.

Σύμφωνα με το SFM, επιτυχημένος επιχειρηματίας γίνεται κάποιος όντας συνεπής σε μια ιδιαίτερη νοοτροπία και με υποστηρικτικές δεξιότητες που μπορεί να μάθει. Βέβαια, τα φυσικά ταλέντα, η ανατροφή και το περιβάλλον ενός ατόμου διαδραματίζουν αναμφισβήτητο ρόλο και θα επηρεάσουν την ευκολία και τις περιοχές στις οποίες είναι πιθανό να επιτύχει. Ωστόσο, η νοοτροπία είναι η πιο σημαντική. Υπάρχουν πολλοί με ταλέντο, ευκαιρίες και υποστήριξη που δεν επιτυγχάνουν. Υπάρχουν επίσης αυτοί που πετυχαίνουν παρά τις τεράστιες αντιξοότητες και τα εμπόδια. Η διαφορά «που κάνει τη διαφορά» είναι η νοοτροπία. Ένας από τους στόχους του SFM είναι να υποστηρίξει τη δημιουργία μιας γενικευμένης επιχειρηματικής κοινότητας. Ελπίζω ότι με τη χρήση των αρχών του SFM, οι Έλληνες μπορούν να επιτύχουν ένα νέο επίπεδο σταθερής ανάπτυξης, ευημερίας και παγκόσμιας συνεισφοράς.