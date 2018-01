Τα Όσκαρ στη μετά-Weinstein εποχή: Τι θα κάνει η Ακαδημία τώρα που ο βασιλιάς Hollywood είναι γυμνός;

Τα Όσκαρ, ως θεσμός, παλεύουν τα τελευταία χρόνια να αποδείξουν πως παραμένουν ο τελικός σηματοδότης της επίτευξης στις αμερικανικές τέχνες, πέρα από την επιρροή των μεγάλων studio και των εκάστοτε Weinstein που τα διοικούν. Το αποκορύφωμα σε αυτή την προσπάθεια ήταν η εντελώς απρόσμενη περσινή μεγάλη νίκη του « Moonlight » αλλά και τα δύο βραβεία του « Manchester by the Sea », ενώ λίγους μήνες νωρίτερα η Ακαδημία είχε προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα εκλογικό σώμα με μεγαλύτερη ποικιλομορφία από το μοτίβο «λευκός, ηλικιωμένος άντρας» που ακολουθούσε μέχρι πρότινος για τα μέλη της.

Σε άρθρο του στη The New York Post , ο Kyle Smith, επικεφαλής κριτικός κινηματογράφου στο National Review, έγραψε πως, κατά τη γνώμη του, η φετινή τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ πρέπει να ακυρωθεί και η ημερομηνία της, η 4η Μαρτίου 2018, να καθιερωθεί ως μια Ημέρα Εξιλέωσης για το Hollywood. Αναφερόταν, φυσικά, στην υπόθεση Harvey Weinstein και, φυσικά, αστειευόταν.

Όσο για τον Harvey Weinstein και την εταιρεία του, τα νούμερα δεν ήταν με το μέρος τους εδώ και χρόνια. Οι εποχές που η Miramax έδενε και έλυνε στο Hollywood, δημιουργώντας πανάκριβες εμπορικές καμπάνιες που δεν διανοούνταν μέχρι τότε και σπάζοντας τα δημιουργικά φράγματα ποντάροντας σε ταινίες-outsider («Sex, Lies and Videotape», «Pulp Fiction») που ωθούσαν την κινηματογραφική τέχνη σε ριζοσπαστικά για την εποχή μονοπάτια, έχουν περάσει ανεπιστρεπτί.

Από τις 341 υποψηφιότητες και τις 81 οσκαρικές νίκες που κατέγραψε στην καριέρα του μεταξύ της Miramax και της The Weinstein Company, ο Weinstein είδε τα τελευταία δημιουργικά του στοιχήματα να πατώνουν. To «The King’s Speech» του 2010 και το «The Artist» του 2011 ήταν οι τελευταίες μεγάλες επιτυχίες της TWC, ενώ το περσινό «Lion» παρότι κέρδισε καλές κριτικές, έχασε στο τέλος από το «Moonlight». Όσο για τις φετινές πιθανές συμμετοχές της TWC στην κούρσα των Όσκαρ, τα στατιστικά δεν είναι με το μέρος τους, πόσο μάλλον μετά τα σκάνδαλα σεξουαλικής κακοποίησης και την απομάκρυνση κάθε νοήμονος ανθρώπου από το όνομα «Harvey Weinstein».

Το πολύ καλό «Wind River», με τον Jeremy Renner και την Elizabeth Olsen, μπορεί να έβγαλε από τα credits του το όνομα του παραγωγού και να άλλαξε χρηματοδότη, η αστυνομική ιστορία του όμως δεν αποτελεί όμως πρώτη ύλη για Όσκαρ. Όσο για το «The Current War», με τον Benedict Cumberbatch στο ρόλο του Thomas Edison, στη θεωρία διέθετε όλα τα οσκαρικά φόντα (αληθινή ιστορία, μεγάλα ονόματα, δράμα), οι πρώτες κριτικές όμως από το Toronto Festival όπου έκανε πρεμιέρα ήταν από αποθαρρυντικές έως κακές. Μετά την αποκάλυψη των σκανδάλων, η ταινία σχεδόν αποσύρθηκε από κάθε μεγάλη λίστα.

Και αυτό μας φέρνει στις ταινίες που αγαπήθηκαν πολύ από κοινό και κριτικούς το 2017 και παίζουν δυνατά για τα φετινά μεγάλα βραβεία της Ακαδημίας, ταινίες που όχι μόνο συστήνουν νέους και ταλαντούχους δημιουργούς στο κοινό, αλλά αφηγούνται και τις ιστορίες ευπαθών κοινωνικών ομάδων που παραγκωνίζονταν συστηματικά εδώ και δεκαετίες από τους προβολείς.

Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται:

Το «Call Me By Your Name», η τρυφερή ιστορία ενηλικίωσης ενός ομοφυλόφιλου αγοριού από τον, επίσης ομοφυλόφιλο, Ιταλό σκηνοθέτη Luca Guadagnino.