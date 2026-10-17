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Τα δείγματα θα παραμείνουν σε τροχιά για πέντε εβδομάδες και στη συνέχεια θα συγκριθούν με αντίστοιχα δείγματα που διατηρήθηκαν στη Γη.

Τα αποτελέσματα της έρευνας αναμένεται να συμβάλουν στην προστασία της υγείας των αστροναυτών κατά τη διάρκεια μελλοντικών διαστημικών αποστολών μεγάλης διάρκειας.

Παράλληλα, η αποστολή CRS-35 μεταφέρει πειράματα για την εξέταση της ανθεκτικότητας των φυτών απέναντι σε ασθένειες υπό συνθήκες μικροβαρύτητας.

Το διαστημικό σκάφος Dragon θα επιστρέψει στη Γη στα μέσα Νοεμβρίου, μεταφέροντας τα ερευνητικά δείγματα για περαιτέρω επιστημονική ανάλυση.

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Η NASA έστειλε στο Διάστημα μικροσκοπικά μοντέλα ανθρώπινου εγκεφαλικού ιστού, τα οποία έχουν δημιουργηθεί στο εργαστήριο, με στόχο να διερευνήσει πώς οι συνθήκες της διαστημικής πτήσης επηρεάζουν τον εγκέφαλο. Τα δείγματα ταξίδεψαν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) με την αποστολή ανεφοδιασμού CRS-35 της SpaceX, η οποία εκτοξεύθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2026 από τη Φλόριντα.

Το πείραμα, που εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα βιολογικής έρευνας, επιχειρεί να απαντήσει σε ένα κρίσιμο ερώτημα: τι συμβαίνει στα κύτταρα του ανθρώπινου εγκεφάλου όταν εκτίθενται στη μικροβαρύτητα και στις ιδιαίτερες συνθήκες του Διαστήματος; Σύμφωνα με τη NASA, τα μοντέλα θα παραμείνουν σε τροχιά για πέντε εβδομάδες και στη συνέχεια θα συγκριθούν με αντίστοιχα δείγματα που διατηρήθηκαν στη Γη.

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Πώς δημιουργούνται οι «μίνι εγκέφαλοι»

Τα λεγόμενα miBrains είναι τρισδιάστατα μοντέλα εγκεφαλικού ιστού που καλλιεργούνται στο εργαστήριο. Δεν πρόκειται για ολοκληρωμένους ανθρώπινους εγκεφάλους, αλλά για μικροσκοπικές δομές που επιτρέπουν στους επιστήμονες να παρατηρούν πώς συμπεριφέρονται τα κύτταρα σε ελεγχόμενες συνθήκες.

Η σύγκριση των δειγμάτων που θα ταξιδέψουν στο Διάστημα με εκείνα που θα παραμείνουν στη Γη αναμένεται να αποκαλύψει πιθανές διαφορές σε κυτταρικό επίπεδο. Οι ερευνητές θέλουν να εντοπίσουν μεταβολές που συνδέονται με την έκθεση στις συνθήκες της διαστημικής πτήσης και να κατανοήσουν καλύτερα πώς αντιδρά ο εγκεφαλικός ιστός σε ένα περιβάλλον που διαφέρει σημαντικά από εκείνο της Γης.

Τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να συμβάλουν στην καλύτερη προστασία της υγείας των αστροναυτών, ιδιαίτερα σε μελλοντικές αποστολές μεγάλης διάρκειας προς τη Σελήνη και τον Άρη. Παράλληλα, η μελέτη της συμπεριφοράς των ανθρώπινων κυττάρων στο Διάστημα ενδέχεται να προσφέρει νέα εργαλεία για την έρευνα νευρολογικών παθήσεων και των μηχανισμών που σχετίζονται με τη γήρανση.

Credit: Blanchard lab/Mount Sinai Health System

Οι κίνδυνοι για το ανθρώπινο σώμα

Η παρατεταμένη παραμονή στο Διάστημα συνδέεται ήδη με σημαντικές αλλαγές στο ανθρώπινο σώμα. Η απουσία της φυσιολογικής βαρύτητας επιβαρύνει τη μυϊκή μάζα και την οστική πυκνότητα, ενώ έχουν καταγραφεί και μεταβολές στην όραση ορισμένων αστροναυτών.

Επιπλέον, η μικροβαρύτητα μεταβάλλει την κατανομή των υγρών στο σώμα, με αποτέλεσμα περισσότερα υγρά να μετακινούνται προς το κεφάλι. Η ακτινοβολία αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα κινδύνου, καθώς οι αστροναύτες εκτίθενται σε διαφορετικές συνθήκες από εκείνες που επικρατούν στην επιφάνεια της Γης.

Η κατανόηση των επιπτώσεων αυτών είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς οι διαστημικές υπηρεσίες σχεδιάζουν αποστολές που θα διαρκούν πολύ περισσότερο από τις συνήθεις παραμονές σε χαμηλή γήινη τροχιά.

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Μπορούν τα φυτά να επιβιώσουν από ασθένειες στο Διάστημα;

Η αποστολή CRS-35 μεταφέρει και ένα δεύτερο σημαντικό πείραμα, αυτή τη φορά με επίκεντρο τις καλλιέργειες. Οι επιστήμονες θα εξετάσουν αν οι ασθένειες των φυτών αναπτύσσονται ταχύτερα ή προκαλούν σοβαρότερες βλάβες όταν τα φυτά μεγαλώνουν σε συνθήκες μικροβαρύτητας.

Για τον σκοπό αυτό, θα συγκρίνουν φυτά που έχουν προσβληθεί από παθογόνο μύκητα και καλλιεργούνται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με αντίστοιχα δείγματα στη Γη. Η ανάλυση θα επικεντρωθεί στις μοριακές και δομικές αλλαγές που προκαλεί η ασθένεια, ώστε να διαπιστωθεί αν η διαστημική συνθήκη επηρεάζει την άμυνα των φυτών.

Η έρευνα έχει άμεση πρακτική αξία για τα μελλοντικά ταξίδια μεγάλης διάρκειας. Οι καλλιέργειες θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια σταθερή πηγή φρέσκων τροφίμων για τα πληρώματα, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα, στην παραγωγή οξυγόνου και στην ανακύκλωση του νερού.

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Εάν οι επιστήμονες καταφέρουν να εντοπίσουν ποικιλίες με μεγαλύτερη αντοχή στις ασθένειες, τα ευρήματα δεν θα περιοριστούν στις διαστημικές αποστολές. Θα μπορούσαν επίσης να αξιοποιηθούν στη γεωργία στη Γη, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ανθεκτικότερων καλλιεργειών και στον περιορισμό των απωλειών παραγωγής.

Πότε επιστρέφουν τα δείγματα στη Γη

Η αποστολή CRS-35 της SpaceX μετέφερε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό περισσότερα από 2,8 τόνους εφοδίων, εξοπλισμού και επιστημονικού υλικού. Εκτός από τα πειράματα για τον εγκέφαλο και τις καλλιέργειες, το φορτίο περιλαμβάνει έρευνες για την υγεία των αστροναυτών, την ανθεκτικότητα βακτηρίων στα αντιβιοτικά και την παραγωγή βιολογικών υλικών σε συνθήκες μικροβαρύτητας.

Σύμφωνα με τη NASA, το διαστημικό σκάφος Dragon αναμένεται να αναχωρήσει από τον σταθμό στα μέσα Νοεμβρίου και να επιστρέψει στη Γη με ερευνητικά δείγματα και άλλο φορτίο, με προγραμματισμένη προσθαλάσσωση στα ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνιας. Η ανάλυση των δειγμάτων θα επιτρέψει στους επιστήμονες να μελετήσουν λεπτομερέστερα τις αλλαγές που σημειώθηκαν κατά την παραμονή τους στο Διάστημα.

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Με πληροφορίες από Science.nasa.gov / Nasa.gov/blogs / newswise.com