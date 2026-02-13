Χάος επικράτησε κατά τη διάρκεια των ημιτελικών των 1000 μέτρων ταχύτητας πατινάζ ανδρών στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο-Κορτίνα.

Ο Φελίξ Ρουσέλ έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω σε έναν άτυχο κάμεραμαν, χάνοντας τις ελπίδες του για ολυμπιακό μετάλλιο.

Ο 24χρονος Καναδός ηγούνταν της πεντάδας με μόλις δύο γύρους να απομένουν την Πέμπτη στο Milano Ice Skating Arena.

Ωστόσο, τα όνειρα του πατινέρ για μετάλλιο έσβησαν όταν τα πόδια του γλίστρησαν προς τα εμπρός και έπεσε με τον πισινό.

Ο Καναδός προσπάθησε να σηκωθεί αμέσως ενώ ήταν ακόμα σε κίνηση και έπεσε κατά λάθος πάνω στον κάμεραμαν, ο οποίος σωριάστηκε.

Στη συνέχεια, ο Ρουσέλ έπεσε πάνω στις διαφημιστικές πινακίδες του παγοδρομίου κατά τη διάρκεια μιας πολύ άτυχης βραδιάς.

Ο σχολιαστής του TNT Sports, έμεινε άναυδος από αυτό το συγκλονιστικό ατύχημα και αναφώνησε: «Ω, όχι! Ο Ρουσέλ, έπεσε κάτω και πήρε μαζί του και την κάμερα!»