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Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει στον Παναθηναϊκό μετά από συμφωνία-βόμβα διάρκειας τριών ετών με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, σε μια εξέλιξη που σηματοδοτεί την επανένωση του συλλόγου με τον πιο επιτυχημένο προπονητή της ιστορίας του.

Την είδηση γνωστοποίησε ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ με ανάρτηση στο Σούνιο, όπου δημοσίευσε φωτογραφία μαζί με τον Σέρβο τεχνικό, γράφοντας «Η ιστορία συνεχίζεται» και συνοδεύοντας το μήνυμα με το hashtag «TheKingIsBack».

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Ο Ομπράντοβιτς έδωσε τα χέρια με τον Γιαννακόπουλο για συνεργασία τριετίας, με στόχο την επιστροφή του Παναθηναϊκού στην κορυφή της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Σε επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ αναφέρεται: «Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τα επόμενα 3 χρόνια. Η ιστορία συνεχίζεται…».

«Σαν να μην πέρασε μια μέρα»



Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τα επόμενα 3 χρόνια.



Η ιστορία συνεχίζεται…#paobcaktor pic.twitter.com/HGASN7KzxT — Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 21, 2026