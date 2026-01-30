Με μια εμφάνιση που θύμισε περισσότερο κινηματογραφικό γεγονός παρά απλή προβολή ντοκιμαντέρ, η Μελάνια Τραμπ βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς η ταινία «Melania» έκανε επίσημη πρεμιέρα στο Kennedy Center στην Ουάσιγκτον. Δίπλα της, ο Ντόναλντ Τραμπ, σε μια βραδιά που συνδύασε πολιτική, lifestyle και έντονο παρασκήνιο, με το φιλμ να προκαλεί ήδη συζητήσεις για το πραγματικό του αποτύπωμα.

Η πρώτη προβολή πραγματοποιήθηκε χθες (29 Ιανουαρίου 2026), παρουσία πολιτικών προσώπων, συνεργατών και δημοσίων φιγούρων, με τους Τραμπ να περπατούν στο μαύρο (όχι κόκκινο) χαλί μπροστά στα φλας.

Η ίδια η Μελάνια περιέγραψε την ταινία ως «όμορφη, συγκινητική και κινηματογραφική», επιμένοντας ότι δεν πρόκειται απλώς για ένα κλασικό ντοκιμαντέρ αλλά για μια πιο προσωπική αφήγηση της ζωής της.

Τι αφηγείται το «Melania»

Το έργο, που έχει ήδη χαρακτηριστεί ως μία από τις πιο ακριβές παραγωγές γύρω από Πρώτη Κυρία, εστιάζει στις 20 ημέρες πριν από τη δεύτερη ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ ως Προέδρου των ΗΠΑ. Η κάμερα ακολουθεί τη Μελάνια από το Mar-a-Lago έως τη Νέα Υόρκη και τον Λευκό Οίκο, επιχειρώντας να σκιαγραφήσει τη δημόσια και ιδιωτική της εικόνα, σε μια περίοδο πολιτικής έντασης αλλά και προσωπικής προβολής.

Παραγωγή-ρεκόρ και συμφωνία δεκάδων εκατομμυρίων

Το ντοκιμαντέρ αποτελεί παραγωγή της Amazon MGM Studios, η οποία φέρεται να κατέβαλε περίπου 40 εκατομμύρια δολάρια για τα δικαιώματα.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, η Μελάνια Τραμπ ενδέχεται να λαμβάνει έως και το 70% του ποσού, γεγονός που μεταφράζεται σε περίπου 28 εκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας την ταινία ένα από τα πιο επικερδή προσωπικά projects της.

Χαμηλή ανταπόκριση και ακυρώσεις προβολών

Παρά τον θόρυβο γύρω από την πρεμιέρα, οι πρώτες ενδείξεις για την εμπορική πορεία δεν είναι ενθαρρυντικές.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, κινηματογραφική αίθουσα στο Λονδίνο φέρεται να πούλησε μόλις ένα εισιτήριο για την πρώτη προβολή, ενώ σε άλλες χώρες, όπως Αυστραλία και Νότια Αφρική, προβολές ακυρώθηκαν λίγες ημέρες πριν την κυκλοφορία.

Οι προπωλήσεις στις ΗΠΑ χαρακτηρίζονται επίσης περιορισμένες, δημιουργώντας ερωτήματα για το αν το κοινό ενδιαφέρεται πραγματικά για το συγκεκριμένο αφήγημα.

Έντονο παρασκήνιο και κριτική για «προπαγανδιστικό τόνο»

Το φιλμ έχει προκαλέσει αντιδράσεις και λόγω του σκηνοθέτη του, Brett Ratner, ο οποίος επιστρέφει στη βιομηχανία μετά από χρόνια απουσίας και σοβαρές καταγγελίες εις βάρος του. Η πρώτη του δουλειά μετά από χρόνια αντιπαράθεσης και κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης.

Παράλληλα, αρκετοί σχολιαστές και κριτικοί υποστηρίζουν ότι η ταινία λειτουργεί περισσότερο ως εργαλείο πολιτικής εικόνας και προσωπικού branding, παρά ως ανεξάρτητο ντοκιμαντέρ.

Το «Melania» μπορεί να φιλοδοξεί να παρουσιάσει μια πιο ανθρώπινη πλευρά της Πρώτης Κυρίας, ωστόσο η μέχρι στιγμής πορεία του δείχνει πως το κοινό παραμένει διχασμένο.

Ανάμεσα σε υψηλό κόστος παραγωγής, διεθνείς αντιδράσεις και χαμηλή εμπορική ανταπόκριση, η ταινία μοιάζει ήδη να μετατρέπεται σε ένα ακόμη κεφάλαιο της ευρύτερης πολιτιστικής και πολιτικής ιστορίας γύρω από το brand «Τραμπ».

