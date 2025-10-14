Η πιο φημισμένη διεθνής φιλανθρωπική εκδήλωση, το Maria Callas Monaco Gala & Awards, που διοργανώνεται κάθε χρόνο με μεγάλη επιτυχία υπό την υψηλή αιγίδα του Πρίγκιπα Αλβέρτου Β’ του Μονακό, μετατρέπει φέτος το όνομα της με τον τίτλο MYTHOS, προκειμένου να υποδεχτεί τους επίσημους προσκεκλημένους στο πιο ιστορικό και αριστοκρατικό παλάτι της Ρώμης, το Palazzo Colonna, στις 29 Νοεμβρίου 2025.

Πρόεδρος αυτού του μεγαλοπρεπούς θεσμού είναι η διεθνούς φήμης καλλιτέχνιδα Ιωάννα Ευθυμίου. Στόχος της εκδήλωσης είναι η διαφύλαξη της κληρονομιάς της μεγαλύτερης καλλιτέχνιδας της όπερας όλων των εποχών, της Μαρίας Κάλλας, καθώς και η διατήρηση της όμορφης φιλίας που τη συνέδεε με την Πριγκίπισσα Γκρέις του Μονακό.

Η φετινή έκδοση με τίτλο «MYTHOS» θα πραγματοποιηθεί στο Palazzo Colonna στη Ρώμη, στις 29 Νοεμβρίου 2025, στις 6:30 μ.μ.

Επίτιμη Πρέσβειρα της εκδήλωσης αυτής είναι η εξαίρετη νομικός και υποστηρικτής φιλανθρωπικών δράσεων, Θεοδώρα Μιχαλολιάκου.

Η διοργάνωση αυτής της αποκλειστικής έκδοσης φέρει την υπογραφή της Προέδρου Ιωάννας Ευθυμίου και της Αυτού Υψηλότητας Πριγκίπισσας Ολυμπίας Κολόνα, ανοίγοντας τις πύλες του επιβλητικού αυτού μεσαιωνικού Παλατιού για να υποδεχτεί λαμπερούς και διακεκριμένους καλεσμένους από όλο τον κόσμο.

Αυτή η μοναδική έκδοση γιορτάζει τα γενέθλια δύο εμβληματικών θρύλων της τέχνης και της μόδας: της «La Divina» Μαρίας Κάλλας και του αξέχαστου Ιταλού σχεδιαστή Τζιάνι Βερσάτσε, οι οποίοι μοιράζονταν την ίδια ημερομηνία γέννησης.

Το πρόγραμμα της βραδιάς περιλαμβάνει:

Καλοσώρισμα και επίσκεψη σε όλους τους χώρους του Παλατιού Colonna.

Εγκαίνια της μοναδικής έκθεσης της ιδιωτικής συλλογής του Gianni Versace, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά παγκοσμίως.

Επίσημη τελετή απονομής βραβείων. Φιλανθρωπικό gourmet δείπνο.

Θεαματική παράσταση όπερας με παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνες.

Ο φετινός φιλανθρωπικός σκοπός είναι η στήριξη της ένωσης παραολυμπιακών αθλητών Disabili No Limits, που ιδρύθηκε από την Giusy Versace –ανιψιά του Gianni Versace–, η οποία θα παραστεί για να παραλάβει το βραβείο «Γενναία Καρδιά & Αθλητής της Χρονιάς».

Η Disabili No Limits έχει στόχο να προσφέρει στα άτομα με αναπηρία μια πιο αυτόνομη ζωή, μέσω της δωρεάς βασικών βοηθημάτων κινητικότητας που δεν παρέχονται από την Εθνική Υπηρεσία Υγείας της Ιταλίας (ASL). Συγκεντρώνει πόρους για την παροχή:

–Εξαιρετικά ελαφριών αναπηρικών αμαξιδίων.

–Προσθετικών άκρων από ανθρακονήματα για καθημερινή χρήση και αθλητικές δραστηριότητες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην υποστήριξη ατόμων με οικονομικές δυσκολίες.

Η εκδήλωση MYTHOS – Gianni Versace & Maria Callas Gala & Awards υπόσχεται μια βραδιά αξέχαστων στιγμών στην γοητευτική Ρώμη, μια βραδιά προορισμένη να μείνει στην ιστορία. Θα τιμηθούν διακεκριμένοι αστέρες και προσωπικότητες σε μια μαγική συνύπαρξη φιλανθρωπίας, τέχνης και κομψότητας.

Palazzo Colonna – Μια κληρονομιά τέχνης, δύναμης και κύρους

Το Palazzo Colonna, ένα από τα παλαιότερα και μεγαλοπρεπέστερα ιδιωτικά παλάτια της Ρώμης, αποτελεί κατοικία της οικογένειας Colonna για πάνω από οκτώ αιώνες, από τον 13ο αιώνα. Το παλάτι αποτελεί ζωντανή απόδειξη της επιρροής της οικογένειας στην πολιτική, την Εκκλησία και τις τέχνες.

Το πιο εντυπωσιακό του χαρακτηριστικό, η Galleria Colonna, ολοκληρώθηκε τον 17ο αιώνα και θεωρείται ένα από τα ωραιότερα παραδείγματα ρωμαϊκής μπαρόκ αρχιτεκτονικής. Σχεδιάστηκε για να τιμήσει μια στρατιωτική νίκη της οικογένειας στη Ναυμαχία της Ναυπάκτου, και κοσμείται με ανεκτίμητα έργα τέχνης από Carracci, Bronzino, Tintoretto και Veronese.

Κατά τη διάρκεια των αιώνων, το παλάτι έχει φιλοξενήσει πάπες, αυτοκράτορες και υψηλόβαθμους αξιωματούχους, αποτελώντας σύμβολο της ευγενούς κληρονομιάς και της πολιτιστικής σημασίας.

Η φετινή μεγαλειώδης εκδήλωση με τίτλο MYTHOS έχει την τιμή να φιλοξενείται σε ένα τέτοιο μοναδικό Παλάτι, με ένα περιβάλλον που συνδυάζει την καλλιτεχνική μεγαλοπρέπεια με αιώνες ιστορίας, καθιστώντας την εκδήλωση πραγματικά αξέχαστη.