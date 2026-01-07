Τουλάχιστον 36 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις μαζικές διαδηλώσεις των τελευταίων 10 ημερών στο Ιράν και πάνω από 2.000 έχουν συλληφθεί, σύμφωνα με οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι δυνάμεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των παραστρατιωτικών Basij και των Φρουρών της Επανάστασης, έχουν κάνει εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων, πλαστικών σφαιρών και πραγματικών πυρών ακόμη και στην είσοδο νοσοκομείου της Τεχεράνης όπου προσπάθησαν να συλλάβουν τραυματισμένους διαδηλωτές.

BREAKING:



The Islamist regime in Iran is opening live fire en masse on unarmed civilian protesters in Neyriz County, Fars Province, committing mass murder and mass injury of civilians, which is a crime against humanity.



Please share widely so the world can see what's happening. pic.twitter.com/CM6y3MoYub — Shayan X (@ShayanX0) January 6, 2026

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA «για να διαλυθεί το πλήθος, χρησιμοποιήθηκαν δακρυγόνα σε δρομάκι πλάι στο νοσοκομείο Σίνα, στο κέντρο της πρωτεύουσας» ενώ βίντεο από τη ρίψη δακρυγόνων κυκλοφορούν ήδη σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

«Το φυσικό αντανακλαστικό των διαδηλωτών ήταν να απομακρυνθούν» από το αέριο και «εξαιτίας του γεγονότος αυτού, μέρος των ουσιών κατευθύνθηκε στο νοσοκομείο», πρόσθεσε το ISNA, επικαλούμενο ανακοίνωση της σχολής ιατρικών επιστημών της Τεχεράνης.

Ιράν όπως Βενεζουέλα;

Οι μαζικές διαδηλώσεις που συγκλονίζουν το Ιράν εδώ και δέκα ημέρες έρχονται σε μια επικίνδυνη για την παγκόσμια σταθερότητα εποχή, καθώς ο «παγκόσμιος σερίφης« Ντόναλντ Τραμ έχει απειλήσει την Τεχεράνη με επέμβαση αλά Βενεζουέλας εάν ανοίξει πυρ κατά διαδηλωτών.

You are witnessing a revolution live.

This is Iran.

The people reject the Islamic regime.

In the streets, they are shouting their Iranian identity for the world to hear. pic.twitter.com/kpT4EFGqer — Hamidreza (@justchangingun) January 6, 2026

Η κατάρρευση της οικονομίας

Οι ιρανοί κατέβηκαν στους δρόμους στις 28 Δεκεμβρίου, διαμαρτυρώμενοι για την οικονομία και τη νέα κατάρρευση του εθνικού νομίσματος, του ριάλ -το οποίο βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα-, τον πληθωρισμό που έχει εκτοξευθεί στο 40%, λόγω των διεθνών κυρώσεων, της κακοδιαχείρισης και της χρόνιας διαφθοράς.

Γρήγορα, στις κινητοποιήσεις προστέθηκαν φοιτητές, καταστηματάρχες και εργαζόμενοι που κατέβηκαν στους δρόμους σε 27 από τις 31 επαρχίες του Ιράν. Από οικονομικές διεκδικήσεις, τα συνθήματα άρχισαν να αποκτούν πολιτικό χαρακτήρα, με φωνές όπως «Θάνατος στον δικτάτορα» να ακούγονται στο Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης.

Iran protests spread nationwide, including Tehran's Grand Bazaar as the Iranian currency fell to a record low.https://t.co/PjSbvFe7RZ pic.twitter.com/FTIrsnca84 — Sky News (@SkyNews) January 6, 2026