Τραγικό τέλος είχε η επίθεση που δέχθηκε στις 24 Οκτωβρίου μια 70χρονη γυναίκα στη Γλυφάδα από έναν 38χρονο άστεγο καθώς η γυναίκα κατέληξε σήμερα, Κυριακή, τα ξημερώματα μετά από πολυήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο.

Η επίθεση είχε γίνει το πρωί της 24ης Οκτωβρίου όταν η γυναίκα προσπάθησε να ταΐσει γάτες στη Μαρίνα της Γλυφάδας.

Ο άστεγος φέρεται να θεωρούσε το σημείο που ήταν η γυναίκα «δικό του» και όποιον πλησιάζε εκεί τον θεωρούσε ότι του επιτίθετο ενώ φέρεται να έχει ψυχιατρικά προβλήματα. Ως απειλή φαίνεται πως εξέλαβε και την παρουσία της άτυχης 70χρονης και έτσι της πέταξε μια μεγάλη πέτρα στο κεφάλι που προκάλεσε εσωτερική αιμορραγία.

Ως δράστης είχε συλληφθεί από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ ενώ όπως έγινε γνωστό στο παρελθόν έχει αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα.