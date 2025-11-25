Για τα όσα αναφέρει στο βιβλίο του «Ιθάκη» ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας για την κυβερνητική τους συνεργασία τοποθετήθηκε με τη σειρά του και ο Πάνος Καμμένος.

Μιλώντας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 αναφέρθκε αρχικά στους λόγους που οδήγησαν ΣΥΡΙΑ – ΑΝΕΛ σε συνεργασία: «Κατ’ αρχάς το κλίμα ήταν εμφυλιοπολεμικό τότε. Η μισή αστυνομία είχε περάσει στη Χρυσή Αυγή. Θεώρησα ότι αυτό που έπρεπε να διασφαλίσουμε τότε ήταν την εθνική ενότητα. Και επειδή ο Τσίπρας δεν θα έπαυε να είναι αριστερός και εγώ δεν θα έπαυα να ήμουν δεξιός, θυμήθηκα τον Γοργοπόταμο. Και οι αντίπαλοί μας ήταν και πάλι οι Γερμανοί. Ο Τσίπρας κατάλαβε ότι ο σκοπός μας ήταν κοινός για να γλιτώσουμε ένα αιματοκύλησμα, διότι υπήρχαν δυνάμεις στη χώρα που ήθελαν αιματοκύλισμα και ήθελαν την αποσταθεροποίηση της χώρας. Να διασφαλίσουμε την ενότητα, να αντιμετωπίσουμε τους δανειστές και τρίτον για να βγούμε από τα μνημόνια να ζητήσουμε τη συνδρομή των ΗΠΑ».

Σε ό,τι αφορά το δημοψήφισμα υποστήριξε πως η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να γίνει ήταν σωστή, λέγοντας με νόημα πως: «στις κρίσιμες στιγμές πήρε τις σωστές αποφάσεις για τη χώρα».

Ειδική αναφοά έκανε επίσης στο τηλεφώνημα του Μπαράκ Ομπάμα στον Αλέξη Τσίπρα στις Βρυξέλλες το οποίο περιγράφει ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του. «Είπα στον Αλέξη Τσίπρα ότι θα μας κρεμάσουν αν γυρίσουμε από τις Βρυξέλλες με τη λύση Σόιμπλε», σημειώνοντας πως με παρέμβαση Ομπάμα έγινε η τηλεφωνική επικοινωνία Ολάντ – Τσίπρα.

«Με τη δύναμη του δημοψήφισματος, την παρέμβαση των Αμερικανών και τη βοήθεια των Γάλλων μπορέσαμε να σώσουμε τη χώρα. Ήταν ορθή η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα για το δημοψήφισμα, ο Τσίπρας αποδείχθηκε ότι στις κρίσιμες στιγμές πήρε τις σωστές αποφάσεις για τη χώρα. Ο Τσίπρας έστρεψε τη χώρα στις ΗΠΑ, μας βοήθησε ο Ολάντ και σώθηκε η χώρα».

Παράλληλα, ανέφερε πως θα ξαναμπεί στην πολιτική μόνο αν υπάρξει εθνικό ζήτημα.