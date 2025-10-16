Η οικογένεια της Νταϊάν Κίτον, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία γνωστοποίησε ότι η αγαπημένη ηθοποιός πέθανε από πνευμονία.



Όπως αναφέρεται στη δήλωση, η υγεία της Κίτον είχε επιδεινωθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα και με μαρτυρίες στενών φίλων της. «Η οικογένεια Κίτον είναι βαθιά ευγνώμων για τα συγκινητικά μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης που έλαβε τις τελευταίες ημέρες για την αγαπημένη μας Νταϊάν, η οποία απεβίωσε στις 11 Οκτωβρίου από πνευμονία», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Τιμώντας τη μνήμη της, οι συγγενείς της υπογράμμισαν την αγάπη που έτρεφε η Κίτον για τα ζώα και τη διαρκή υποστήριξή της προς την κοινότητα των αστέγων, καλώντας όσους το επιθυμούν να κάνουν δωρεές σε τοπικές τράπεζες τροφίμων ή καταφύγια ζώων «ως μια όμορφη και ουσιαστική αφιέρωση στη μνήμη της».

