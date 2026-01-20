Τουλάχιστον 40 είναι οι νεκροί από τη σιδηροδρομική τραγωδία στη νότια Ισπανία, όπου ένα τρένο υψηλών ταχυτήτων εκτροχιάστηκε και συγκρούστηκε με ένα άλλο το βράδυ της Κυριακής.

Δώδεκα ήταν στην εντατική μετά το δυστύχημα, που έλαβε χώρα κοντά στο Ανταμούζ της Κόρδοβας, περίπου 360 χλμ νότια της Μαδρίτης. Ειδικοί εκτιμούν πως ένας προβληματικός σύνδεσμος στις ράγες ίσως να είναι το «κλειδί» για να διαπιστωθεί το αίτιο της καταστροφής.

Ειδικότερα, όπως μετέδωσε το Reuters, ειδικοί βρήκαν έναν σπασμένο σύνδεσμο στις ράγες, σύμφωνα με πηγή ενημερωμένη γύρω από τις αρχικές έρευνες. Τα εκτροχιασμένα βαγόνια έπεσαν πάνω σε ένα εισερχόμενο τρένο, βγάζοντάς το από τις ράγες σε μια από τις μεγαλύτερες σιδηροδρομικές τραγωδίες των τελευταίων ετών στην Ευρώπη.

Τεχνικοί που βρίσκονταν επί τόπου και ανέλυσαν τις ράγες βρήκαν έναν βαθμό φθοράς στον σύνδεσμο μεταξύ τμημάτων των ραγών, κάτι που θεωρούν ότι δείχνει ότι υπήρχε εκεί εδώ καιρό. Το πρόβλημα αυτό δημιούργησε ένα κενό το οποίο μεγάλωνε καθώς τα τρένα συνέχιζαν να διέρχονται.

Η συγκεκριμένη πηγή είπε ότι οι τεχνικοί θεωρούσαν πως ο προβληματικός σύνδεσμος αποτελεί «κλειδί» για να διαπιστωθεί το ακριβές αίτιο. Ο Αλβάρο Φερνάντεζ Χερέντια, ωστόσο, πρόεδρος της Renfe, στην οποία ανήκε το δεύτερο τρένο, τόνισε πως είναι ακόμα πολύ νωρίς – αν και σημεώσε ότι το δυστύχημα συνέβη υπό «περίεργες συνθήκες» και ότι το ανθρώπινο σφάλμα είχε πρακτικά αποκλειστεί.

Τα πρώτα βαγόνια του τρένου, το οποίο διαχειριζόταν η ισπανική Iryo, πέρασαν από το κενό, μα το όγδοο και τελευταίο εκτροχιάστηκε, παρασύροντας μαζί το έβδομο και το έκτο. Η Iryo είναι μια ιδιωτική εταιρεία το πλειοψηφικό πακέτο της οποίας ανήκει στην ιταλική Ferrovie dello Stato.

Η ιταλική πηγή υπέδειξε μια φωτογραφία όπου φαίνεται το κενό, το οποίο επίσης εμφανίζεται και σε εικόνα που κοινοποίησε η ισπανική Guardia Civil. Επίσης η κατασκευάστρια Hitach Rail είχε ελέγξει το τρένο στις 15 Ιανουαρίου χωρίς να βρει προβλήματα. Σημειώνεται πως το τρένο της Uryo ήταν μόλις τεσσάρων ετών, ενώ ο σιδηρόδρομος κοντά στην Ανταμούζ είχε ανακαινιστεί τον Μάιο.

Η σύγκρουση έλαβε χώρα σε μια περιοχή με λόφους και ελαιώνες, η οποία είναι προσβάσιμη μόνο μέσω ενός δρόμου μονής λωρίδας, κάτι που δυσκολεύει την πρόσβαση στην περιοχή- περιλαμβανομένης της μεταφοράς των βαρέων μηχανημάτων που χρειάζονται για να σηκώσουν τα συντρίμμια.

Εικόνες από drones της αστυνομίας έδειχναν πώς τα τρένα, στα οποία επέβαιναν 527 άτομα, ακινητοποιήθηκαν σε απόσταση 500 μέτρων το ένα από το άλλο. Ένα βαγόνι είχε κοπεί στα δύο και η μηχανή του τρένου είχε συνθλιβεί.

Με πληροφορίες από Reuters