Credits: Instagram/brainandbeautybb - Η 27χρονη Μία Βεντούρα που αναζητείται από τις αρχές στις ΗΠΑ

Μία πρώην σταρ του Penthouse, η Μία Βεντούρα όπως είναι γνωστή, αποπλανούσε μοναχικούς ηλικιωμένους άνδρες και στη συνέχεια τους λήστευε μέσα στα ίδια τους τα σπίτια.

Η Αντβά Λαβί, το «κορίτσι του Penthouse» όπως ανακηρύχθηκε τον Ιούλιο του 2023, φέρεται πως είχε οργανώσει ένα καλοστημένο σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο προέβαινε σε μια σειρά διαρρήξεων σε εύπορες περιοχές του Λος Άντζελες και στο στόχαστρό της βρίσκονταν πλούσιοι ηλικιωμένοι άνδρες.

Η Βεντούρα γνώριζε τους άνδρες μέσα από εφαρμογές γνωριμιών και σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, «η ύποπτη Λαβί συμμετείχε σε μια σειρά οικιακών διαρρήξεων σε όλη την κομητεία, παριστάνοντας τη σύντροφο ή τη φίλη μέσω social media και dating apps».

Το μοντέλο έχει εντοπιστεί αρκετές φορές να οδηγεί υπερπολυτελή οχήματα, ενώ στο προφίλ της στο Penthouse βγάζει προς τα έξω μία εικόνα που την παρουσιάζει ως το ιδανικό ταίρι και σαν ένα άτομο έξυπνο, με χιούμορ και φιλοδοξίες.

Ποια είναι η 27χρονη

Είναι γεννημένη στην Ιερουσαλήμ, ενώ υποστηρίζει ότι έκανε κανονικά την θητεία της στον ισραηλινό στρατό, προτού αποφασίσει να κάνει τα πρώτα της βήματα σαν αεροσυνοδός. Στη συνέχεια, εμφανίστηκε ως μοντέλο σε ανδρικά περιοδικά, συμμετέχοντας σε τολμηρές φωτογραφίες, με την ίδια να κάνει λόγο ότι είναι η κορυφαία Ισραηλινή δημιουργός περιεχομένου στο OnlyFans.

Προς το παρόν, η αστυνομία δεν έχει δώσει στην δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των διαρρήξεων στον οποίο φέρεται να εμπλέκεται. Ωστόσο, ζητάει από τους πολίτες να στείλουν οτιδήποτε θα ήταν χρήσιμο στην έρευνα για τον εντοπισμό της, καθώς και για την δράση της.

Πηγή: New York Post

