Μετά το φινάλε της παγκόσμιας περιοδείας Eras Tour, η Τέιλορ Σουίφτ προχώρησε σε μια εντυπωσιακή και βαθιά ανθρώπινη κίνηση, χαρίζοντας μπόνους συνολικής αξίας 197 εκατομμυρίων δολαρίων στους συνεργάτες της. Η στιγμή της ανακοίνωσης ήταν τόσο φορτισμένη συναισθηματικά, που πολλοί από τους παρευρισκόμενους δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους.

Σε απόσπασμα από τη σειρά «The End of an Era», η 36χρονη σταρ εμφανίζεται να συγκεντρώνει γύρω της το συνεργείο της και να τους μοιράζει χειρόγραφες κάρτες, στις οποίες αναγραφόταν το χρηματικό ποσό που αντιστοιχούσε στον καθένα. Πριν τις ανοίξουν, η ίδια τους ζήτησε να το κάνουν όλοι μαζί, θέλοντας να μοιραστεί τη στιγμή συλλογικά.

Taylor Swift’s ‘The Eras Tour’ crew’s reaction as they receive their bonus for working on the tour



Over the past two years, Swift gave out $197 million in bonuses to everyone working on her Eras Tour, including truck drivers, caterers, dancers and musicians pic.twitter.com/KjaZCZBRHJ — Molly Ploofkins (@Mollyploofkins) December 12, 2025

«Όλοι έχετε το ίδιο μήνυμα στις κάρτες σας, οπότε ήλπιζα να το ανοίξετε μαζί», ακούγεται να λέει. Στη συνέχεια, η Σουίφτ μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες της περιοδείας, τονίζοντας:

«Πριν ανοίξετε, θέλω απλώς να σας πω ότι αυτό το σκέλος της περιοδείας ήταν πιο δύσκολο από οτιδήποτε έχω κάνει ποτέ σε live συνθήκες, και εσείς το αναλάβατε με τόσο ενθουσιασμό, τόση περιέργεια και με την αντοχή που δείξατε. Το πνεύμα που δείξατε».

Η τραγουδίστρια επεσήμανε ότι η τεράστια επιτυχία του Eras Tour δεν ήταν αποτέλεσμα μόνο της δικής της προσπάθειας, αλλά κυρίως της συλλογικής δουλειάς. «Πόσα δώσατε σε αυτά τα πλήθη, που μου το ανταποδίδουν κάθε βράδυ. Η περιοδεία πήγε πάρα πολύ καλά χάρη στη σκληρή δουλειά όλων μας. Οπότε, αν μπορείτε, διαβάστε το μήνυμα», πρόσθεσε.

Σε εκείνο το σημείο, ένα μέλος του συνεργείου διάβασε δυνατά το προσωπικό του σημείωμα, το οποίο έγραφε:

«Αγαπητέ Καμ, ταξιδέψαμε τον κόσμο όπως είχαμε σκοπό. Εντυπωσιάσαμε τα πλήθη, αλλά μας έλειψε και η οικογένεια. Η ευγνωμοσύνη μου δεν προέρχεται από μια τράπεζα, αλλά ορίστε (αριθμός ποσού) δολάρια απλώς για να πω ευχαριστώ. Με αγάπη, Τέιλορ».

Το ακριβές ποσό δεν αποκαλύπτεται στο βίντεο, ωστόσο οι αντιδράσεις μιλούν από μόνες τους. Στις σκηνές που ακολουθούν, συνεργάτες της περιοδείας σκουπίζουν τα δάκρυά τους, αγκαλιάζονται μεταξύ τους, ενώ ένας από τους βοηθούς παραγωγής ακούγεται να λέει πως «πάει να λιποθυμήσει» από τη συγκίνηση.

Σε άλλο σημείο του αποσπάσματος, η Τέιλορ Σουίφτ εξηγεί γιατί θεωρεί τόσο σημαντικό να ανταμείβει το συνεργείο της:

«Γιατί το να θέσεις ένα προηγούμενο με το Eras Tour είναι πραγματικά σημαντικό για μένα».

Και συμπληρώνει: «Οι άνθρωποι που δουλεύουν στον δρόμο, αν η περιοδεία έχει μεγαλύτερα έσοδα, παίρνουν μεγαλύτερο μπόνους. Και αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν τόσο σκληρά. Και είναι οι καλύτεροι σε αυτό που κάνουν».