Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση στην Τουρκία που δημοσίευσε η εταιρεία ερευνών GÜNDEMAR, το CHP (Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα) παραμένει το πρώτο κόμμα με διαφορά περίπου πέντε μονάδων. Αίσθηση προκαλεί το αποτελέσματα της δημοσκόπησης που δείχνει ότι ο πρόεδρος του AKP, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χάνει τις εκλογές από όλους τους υποψηφίους της αντιπολίτευσης σε σενάριο προεδρικών εκλογών!

Σύμφωνα με την έρευνα Türkiye Agenda που διεξήχθη από την GÜNDEMAR Research σε 2.235 άτομα μεταξύ 20 και 26 Σεπτεμβρίου 2025, το κόμμα του Οζγκιούρ Οζέλ, ο οποίος έχει την υποστήριξη του φυλακισμένου πρώην δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, διατηρεί την πρώτη θέση με 35,83% μετά την αναλογική κατανομή των αναποφάσιστων, των αδιάφορων και των διαμαρτυρόμενων ψηφοφόρων.

το ΑΚΡ περιορίζεται στο 30,95%, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη κάμψη του Τούρκου προέδρου.

Τρίτο κόμμα έρχεται το κουρδικό κόμμα DEM με 8.34%, ενώ ακολουθεί Ντεβλέτ Μπαχτσελί με ποσοστό 6,19%.

Νίκη Ιμάμογλου στον β’ γύρο



Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, ο πρώην δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται υπό κράτηση από τον Μάρτιο του 2025, με κατηγορίες που ο ίδιος χαρακτηρίζει πολιτικά υποκινούμενες, συνεχίζει να διατηρεί ιδιαίτερη υψηλή δημοφιλία.

Σε ερώτηση «Αν ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών γινόταν αυτή την Κυριακή και οι υποψήφιοι ήταν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Εκρέμ Ιμάμογλου, ποιον υποψήφιο θα ψηφίζατε;», το 55,58% απάντησε Εκρέμ Ιμάμογλου, ενώ το 44,42% απάντησε Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Καταποντίζεται ο Ερντογάν

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης αποκαλύπτουν ότι όλοι οι υποψήφιοι της αντιπολίτευσης προηγούνται του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε πιθανά σενάρια δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ο Ερντογάν χάνει από τους Εκρέμ Ιμάμογλου, Οζγκούρ Οζέλ και τον δήμαρχο της Αγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς.

