Ιερή μεταμόρφωση ομορφιάς! Το γνωστό μοντέλο Gigi Hadid, που χάρισε στον κόσμο ένα χαριτωμένο και ανάλαφρο καρέ το 2024, έχει πλέον εγκαταλείψει την χαρακτηριστική ξανθιά της κόμη για κάτι πολύ, πολύ πιο σκούρο, που ο κομμωτής των αστέρων του Χόλιγουντ Δημήτρης Γιαννέτος έχει ονομάσει «Matte black Mini Bob». Η Hadid εμφανίζεται με ένα κοντό, πολύ σκούρο, σχεδόν μαύρο — καρέ που φτάνει μέχρι το σαγόνι.

Η Hadid, φυσικά, δεν είναι άγνωστη σε αλλαγές στο look των μαλλιών της. Στο παρελθόν, έχει δοκιμάσει το καστανό κόκκινο και όλα τα διαφορετικά είδη ξανθού, συμπεριλαμβανομένου ενός ασημί χρώματος για την εναρκτήρια εκδήλωση Le Grand Dîner du Louvre στο Παρίσι τον περασμένο Μάρτιο. Αλλά η τελευταία της μεταμόρφωση ακολουθεί όλες τις μεγαλύτερες τάσεις στα χρώματα μαλλιών του 2026. Περιγράφεται ως «μαύρο μελανό» και είναι «μια τολμηρή απόχρωση μαύρου της Γενιάς Z χωρίς καθόλου κόκκινες αποχρώσεις», όπως δήλωσε ο Γιαννέτος αποκλειστικά στο Vogue.