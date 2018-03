4ο Αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ: 29 Μαρτίου - 1 Απριλίου 2018 στην Τεχνόπολη

Η Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ, το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων συνδιοργανώνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ με τίτλο «Με τα μάτια ανοιχτά», το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 29 Μαρτίου έως την 1η Απριλίου 2018 στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Στο φετινό αφιέρωμα θα προβληθούν 15 ελληνικά ντοκιμαντέρ μικρού και μεγάλου μήκους, μια επιλογή από τις σημαντικότερες ταινίες της χρονιάς που πέρασε και όχι μόνο, τα οποία εντάσσονται σε 3 βασικές κατηγορίες: Κοινωνικό, Ιστορικό και Περιβαλλοντικό – Εθνογραφικό Ντοκιμαντέρ. Μετά την προβολή κάθε ταινίας, θα ακολουθεί συζήτηση του κοινού με τον σκηνοθέτη, ενώ το πρόγραμμα εμπλουτίζεται επίσης με δύο ωριαία Case Studies (Παρασκευή 30/3 και Σάββατο 31/3), όπου οι συντελεστές των επιλεγμένων ταινιών θα μας μιλήσουν για την ιδέα του ντοκιμαντέρ τους, τις συνθήκες παραγωγής και όλο το παρασκήνιο της δημιουργίας του.

Την έναρξη του αφιερώματος, την Πέμπτη 29 Μαρτίου, σηματοδοτεί το masterclass του πολυβραβευμένου δανού μοντέρ Niels Pagh Andersen, με ελεύθερη είσοδο. Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία για τους λάτρεις του σινεμά καθώς και τους έλληνες ντοκιμαντερίστες να μάθουν τα μυστικά του μοντάζ από έναν εξπέρ του είδους, ο οποίος έχει επιμεληθεί το μοντάζ σε εξαιρετικά ντοκιμαντέρ όπως τα The Act of Killing (2012) και The Look of Silence (2014) σε σκηνοθεσία Τζόσουα Οπενχάιμερ και Human Flow σε σκηνοθεσία Άι Γουέι Γουέι (2017 –υποψήφιο για Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ φέτος).