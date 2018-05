5 τραγούδια πριν τον Μάη του ‘68

Dodeskaden via Getty Images

Κάποια τραγούδια – κυρίως της flower power και της συνακόλουθης αμερικανικής counter culture - επηρέασαν ή και προετοίμασαν τον Μάη του ’68 δίχως φυσικά οι δημιουργοί τους να το επιδιώκουν και, σε ορισμένες περιπτώσεις, χωρίς οι πρωταγωνιστές της...«γαλλικής άνοιξης» καν να το συνειδητοποιήσουν.

«A Hard Rain’s a-Gonna Fall» - Bob Dylan (1963)

Ήδη με τον δεύτερο δίσκο του , το «The Freewheelin’ Bob Dylan» του 1963, o Bob Dylan όχι απλά καθιερώθηκε αλλά καταξιώθηκε σαν ένας από τους κορυφαίους τραγουδοποιούς – ερμηνευτές του εικοστού αιώνα (κάποιοι μπορεί να πουν και δικαιολογημένα απλά ο σημαντικότερος όλων και εκείνος που επηρέασε όλους τους μεταγενέστερους singers – songwriters, από τον ημέτερο Διονύση Σαββόπουλο μέχρι οποιονδήποτε άλλον). Το album αυτό ξεκινούσε με το πλέον ίσως εμβληματικό – και βαθύτατα πολιτικοποιημένο – τραγούδι του, το «Blowin’ In The Wind», περιλάμβανε επίσης το ακραιφνώς αντιμιλιταριστικό και όχι μόνον αντιπολεμικό «Masters Of War», στην παράδοση των τόσων αναλόγων της folk και πιο συγκεκριμένα του κινήματος της folk protest στο οποίο ανήκε και ο ίδιος στο ξεκίνημα του αλλά θα σταθώ σε ένα τρίτο. Το «A Hard Rain’s a-Gonna Fall» είναι ένα από τα πιο σύνθετα ως και πολύπλοκα τραγούδια του όπως ακριβώς άρμοζε σε μιαν εποχή γενικευμένης αναταραχής και σύγχυσης (σαν την σημερινή...). Ενα από τα λαμπρότερα δείγματα στιχουργικής γραφής ενός - μαζί με τον Leonard Cohen και το Jim Morrison - ελάχιστους αληθινούς ποιητές του rock πολύ λίγες ημέρες μετά την συμπλήρωση των είκοσι δύο χρόνων του και πολλές δεκαετίες πριν το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας που το εβραϊκής καταγωγής αγροτόπαιδο από την Μινεζότα αναμφίβολα ούτε στα πιο τρελά όνειρα του δεν θα μπορούσε να φανταστεί τότε.