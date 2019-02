«ADD»: Επιστρέφει το φεστιβάλ σύγχρονου ηλεκτρονικού ήχου στο Ελληνικό

Το ADD, το νέο μεγάλο φεστιβάλ της Αθήνας για τον σύγχρονο ηλεκτρονικό ήχο, επιστρέφει στις 25 Μαΐου, αυτή τη φορά στον χώρο του πρώην Αεροδρομίου στο Ελληνικό, σε διοργάνωση του six d.o.g.s και της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση.

Η δημιουργική σύμπραξη του six d.o.g.s με τη Στέγη ξεκίνησε το 2014, με εκδηλώσεις όπως το «Pyjama party» στο πλαίσιο του «Hypnos Project», το «634 Λεπτά στο Ηφαίστειο» στη Νίσυρο το 2016, το «’80s Opening Party» στη Στέγη στο πλαίσιο παράλληλων εκδηλώσεων της έκθεσης «GR80s-Η Ελλάδα του ’80 στην Τεχνόπολη» το 2017 και το πιο πρόσφατο «Street Party-Το Σώσε» στη γειτονιά της Στέγης τον Οκτώβριο του 2018.

Το Σάββατο 25 Μαΐου η Στέγη και το six d.o.g.s ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους στο «ADD 2019» και ενεργοποιούν κάποιους από τους άδειους εδώ και χρόνια χώρους του κτιριακού συμπλέγματος του αεροδρομίου στο Ελληνικό, δημιουργώντας ένα ζωντανό αστικό μουσικό περιβάλλον.

Το ADD 2019 θα εκτείνεται σε τρία stages σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με τελευταίας τεχνολογίας ηχοσυστήματα και ειδικά σχεδιασμένες φωτιστικές και εικαστικές εγκαταστάσεις. Το six d.o.g.s και η Στέγη επιμελούνται ένα πρόγραμμα που καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα του ηλεκτρονικού ήχου μέσα από DJ και live sets περισσότερων από 20 διεθνών και εγχώριων καλλιτεχνών, από τους Deep Dish και τη (Miss) Kittin, στη νέα σταρ της σκηνής που ακούει στο όνομα Nastia κι από εκεί σε διαμορφωτές της club κουλτούρας, όπως οι Ben Klock, DVS1 και Detmann, και indie αγαπημένους όπως οι Kiasmos και Forest Swords.

To line up: ?ME Live | Barac | Deep Dish | Forest Swords Live | Gerd Janson | Kiasmos |Christian L?ffler Live | Mind Against | Kittin | Nastia | Photon Showcase w/ Marcel Dettman, DVS1, Ben Klock, Etapp Kyle | More TBA.