Αεροπορική εταιρία μήνυσε επιβάτη που έχασε την πτήση του -Το κόλπο skip lagging

Μια μέθοδος που χρησιμοποιείται ευρέως από τους επιβάτες αεροπορικών εταιρειών για να πληρώνουν φθηνότερα εισιτήρια βρίσκεται στο επίκεντρο μιας δικαστικής διαμάχης μεταξύ μιας γερμανικής αεροπορικής εταιρείας και ενός από τους πελάτες της.

Η Lufthansa μήνυσε έναν επιβάτη, ο οποίος δεν εμφανίστηκε για το τελευταίο σκέλος της πτήσης του με stop over, δηλαδή με ενδιάμεση στάση σε άλλη πόλη πριν τον τελικό προορισμό. Η αεροπορική εταιρία πήγε την υπόθεση στο δικαστήριο σε μια προφανή προσπάθεια να καταργηθεί η έκδοση ”κρυφών” εισιτηρίων.

Η πρακτική, που ονομάζεται skip lagging έχει ως εξής: Πολλοί πελάτες δεν επιβιβάζονται πάλι στο αεροπλάνο προκειμένου να πάνε στον τελικό προορισμό, γιατί στην πραγματικότητα ήθελαν να ταξιδέψουν στην πόλη που το αεροπλάνο κάνει stop over. Αυτό συμβαίνει γιατί πολλές πτήσεις μέσω stop over είναι πιο οικονομικές από τις απευθείας πτήσεις.

Ο εν λόγω επιβάτης έκανε κράτηση πτήσης από το Σιάτλ στο Όσλο, η οποία είχε ενδιάμεσα ολιγόωρη παραμονή στη Φρανκφούρτη. Ο επιβάτης ταξίδεψε από το Σιάτλ στην Φρανκφούρτη, αλλά δεν μπήκε ποτέ στο αεροπλάνο για την πτήση Φρανκφούρτη- Όσλο. Αντ ’αυτού, πέταξε με ξεχωριστή πτήση της Lufthansa από τη Φρανκφούρτη στο Βερολίνο.

Η Lufthansa το είδε αυτό ως παραβίαση των όρων της εταιρίας και ζητά αποζημίωση 2.112 ευρώ από τον επιβάτη.

Ένα περιφερειακό δικαστήριο του Βερολίνου απέρριψε την αγωγή τον Δεκέμβριο, αλλά ο εκπρόσωπος της Lufthansa επιβεβαίωσε στο CNN ότι η εταιρεία ”έχει ήδη καταθέσει προσφυγή κατά της απόφασης”.

Τι είναι το skip lagging

Για παράδειγμα, αν πάρετε μια απευθείας πτήση από Λος Άντζελες για Μόναχο την 1η Μαρτίου, θα πληρώσετε σχεδόν 1.100 δολάρια. Ωστόσο, εάν κάνετε κράτηση πτήσης την ίδια ημερομηνία, από Λος Άντζελες - Μόσχα μέσω Μονάχου, θα σας κοστίσει περίπου 300 δολάρια λιγότερο.

