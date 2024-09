Αυτά είναι τα 5 πράγματα για τα οποία μετανιώνουμε περισσότερο λίγο πριν το θάνατο

Bevan Goldswain via Getty Images

«Το να βρίσκεσαι κοντά στο τέλος της ζωής σου πραγματικά σε ωθεί να είσαι παρών, γιατί αυτό είναι το μόνο που σου απομένει», δήλωσε η γιατρός και ιδρυτής του μη κερδοσκοπικού ιδρύματος End Well Foundation από το Σαν Φρανσίσκο στο CNBC Make It .

Η γιατρός, η οποία σύντομα θα παρουσιάσει το podcast Before We Go, που θα κυκλοφορήσει στις 8 Οκτωβρίου, τονίζει πως αυτά τα διδάγματα μας αφορούν όλους.