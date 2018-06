Αυτά είναι τα πιο δημοφιλή τραγούδια-ύμνοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανά τα χρόνια-και τα ακούμε μέχρι σήμερα

Stuart Franklin via Getty Images

Κάθε τέσσερα χρόνια, φίλαθλοι από όλες τις γωνιές του κόσμου συγκεντρώνονται για να παρακολουθήσουν το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου (Μουντιάλ).

Πρόκειται για το event με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση και τις περισσότερες παράλληλες εκδηλώσεις πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη διοργάνωση. Φέτος, από τις 14 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου, τα βλέμματα στρέφονται στη Ρωσία, η οποία για πρώτη φορά θα φιλοξενήσει τους ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Πέρα όμως από τους αγώνες, τα προκριματικά, τον ημιτελικό και την αγωνία για τον μεγάλο τελικό, το ενδιαφέρον κερδίζουν και οι καλλιτέχνες που συνεργάζονται για το επίσημο τραγούδι της εκάστοτε διοργάνωσης Μουντιάλ. Τα τραγούδια σηματοδοτούν την έναρξη της ποδοσφαιρικής γιορτής. Μάλιστα, όχι μόνο λειτουργούν ως προπομπός των αγώνων, αλλά οι καλλιτέχνες ερμηνεύουν το τραγούδι live μπροστά στα μάτια χιλιάδων θεατών μέσα στο γήπεδό αλλά και εκείνων που παρακολουθούν τηλεοπτικά.

Το τραγούδι του Μουντιάλ 2018, είναι το «Live It Up» από τους Nicky Jam, Will Smith και Era Estrefi, το επίσημο βίντεο κυκλοφόρησε την Παρασκευή και ήδη έχει ξεπεράσει τις 4,000,000 προβολές στο Youtube.