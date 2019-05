Μάρκους Μπολ: Ο άνθρωπος που οδηγεί τον Τζόνσον στο εδώλιο του κατηγορουμένου

#BallVJohnson



(@MarcusJBall V @BorisJohnson)



Our prosecution case’s first day in court is officially 2pm on May 14th at Westminster Magistrates’ Court.



No #Politics. No #Brexit. No #Insults.

Only #Justice.



Crowdfund page & press release: https://t.co/mGmyqZ89BL



It’s on!!! pic.twitter.com/8dvNmPEwQn