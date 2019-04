After Delphi Economic Forum – «Annual Exclusive Dinner» στο Ecali Club

HuffPost Greece Αλέξανδρος Δημακόπουλος, BOD Member of ECALI S.A., Γιάννης Γεωργακάκης, CEO ECALI S.A., Συμεών Τσομώκος, Founder and Chairman Delphi Economic Forum

Στο After Delphi Economic Forum – “Annual Exclusive Dinner”, της 4ης Απριλίου 2019, φιλοξενήθηκαν στο Ecali Club, σημαντικοί παράγοντες της οικονομικής, επιχειρηματικής, πολιτικής, ακαδημαϊκής κοινότητας, προσωπικότητες της χώρας μας, αλλά και του εξωτερικού, διπλωμάτες, που συμμετείχαν στην επιτυχή ανάδειξη του θεσμού DEF.

HuffPost Greece Θεοχάρης Φιλιππόπουλος, Μαρία Νικόλτσιου, Έμη Λιβανίου, H.E. Ms. Kate Smith, UK Ambassador

Σημαντικοί αρωγοί της διεξαγωγής στο Ecali Club του After Delphi Economic Forum – “Annual Exclusive Dinner”, αποτέλεσαν για ακόμα μια φορά, μοναδικοί Χορηγοί που υποστηρίζουν ανάλογα concepts αλλά και θεσμικές συμπράξεις με σημαντικό αναπτυξιακό χαρακτήρα: Piraeus Bank, ΕΚΟ, Jaguar Land Rover, KPMG, First Zurich Trust, Samsung, Marine Tours τίμησαν με τα Στελέχη τους την μοναδική αυτή βραδιά, ενισχύοντας το Profile του Πρώτου After Delphi Economic Forum -“Annual Exclusive Dinner”.

πηγή: dinamiprosforas.gr