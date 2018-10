Alba Career Forum: 100 εταιρείες, 160 στελέχη πάνω από 1.500 συνεντεύξεις

Σχετικάμετο Alba Graduate Business School

Tο Alba Graduate Business School, The American College of Greece, λειτουργεί ως ένας ανεξάρτητος μη κρατικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, της ΕΕΔΕ και του ΕΒΕΑ, με στόχο να εκπαιδεύσει τους οραματιστές ηγέτες του αύριο και να προωθήσει ενεργά την επιστημονική έρευνα και τη δημιουργία νέας γνώσης. Το Alba προσφέρει 14 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και φέρει την επίσημη αναγνώριση του New England Commission of Higher Education (NECHE). Όλα τα ΜΒΑ προγράμματα είναι πιστοποιημένα από το The Association of MBAs, ενώ το MSc in Finance και το MSc in SHRM από το EFMD Programme Accreditation System.

Σχετικά με το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος είναι ένας ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός με ιστορία 143 ετών. Αποτελείται από τρεις εκπαιδευτικές μονάδες: το Γυμνάσιο και Λύκειο-ΙΒ Pierce, το Deree –που προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα– και το Alba Graduate Business School. Στο πλαίσιο της αποστολής του να παρέχει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση, το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος προσφέρει ετησίως περισσότερα από 6 εκατ. ευρώ σε υποτροφίες και προγράμματα οικονομικής υποστήριξης.