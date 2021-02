Alba Graduate Business School: Ολοκληρώθηκε ο 2ος Κύκλος του προγράμματος επιχειρηματικότητας VentureGarden στην Κρήτη

Το VentureGarden Ηράκλειο υλοποιείται από την ομάδα του Bizrupt με την καθοδήγηση του κέντρου επιχειρηματικότητας AHEAD του Alba Graduate Business School, The American College of Greece που έχει εδραιώσει το VentureGarden στη Νότια Ελλάδα. Το VentureGarden δημιουργήθηκε το 2014 από το Alba και το American College of Thessaloniki μέλος του Anatolia College στη Θεσσαλονίκη με το μότο «Helping People Grow Ideas». Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν στους συμμετέχοντες, οι οποίοι επιλέγονται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Ιδρυτικός δωρητής του προγράμματος είναι η Ελληνική Πρωτοβουλία (The Hellenic Initiative). Η υλοποίηση του VentureGarden στην Κρήτη υποστηρίζεται από τη Phaistos Networks και τη Fairlo.