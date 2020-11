Αλέξης Τσίπρας και Μπέτυ Μπαζιάνα στο θέατρο: Η κυβέρνηση «θέλει να ξεμπερδεύει με την καλλιτεχνική δημιουργία»

Θεατρική παράσταση παρακολούθησε ο Αλέξης Τσίπρας χθες το βράδυ, τελευταία ημέρα λειτουργίας των πολιτιστικών χώρων. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πήγε στην παράσταση This is not Romeo & Juliet σε σκηνοθεσία Αργύρη Πανταζάρα, στο Θέατρο Πορεία, κάνοντας μία κίνηση με καθαρό πολιτικό συμβολισμό την τελευταία βραδιά πριν το κλείσιμο των θεάτρων και όλων των χώρων πολιτισμού για τον επόμενο μήνα. Η κυβέρνηση «θέλει να ξεμπερδεύει με τον μαζικό, λαϊκό πολιτισμό και την καλλιτεχνική δημιουργία», υπογράμμισε ο Αλ. Τσίπρας σε ανάρτησή του στο Facebook.

«Η παράσταση ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Μια ελεγεία στον έρωτα, σε μια σύγχρονη και πολύ ενδιαφέρουσα διασκευή του Σαιξπηρικού κειμένου και με εξαιρετικές ερμηνείες των δύο πρωταγωνιστών που έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό.