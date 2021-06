Ανακάλυψε τις πιο hot gaming κονσόλες για ατελείωτο παιχνίδι!

Με το PlayStation 5, μπορείς να ταξιδέψεις σε μοναδικούς κόσμους όπως του Demon’s Souls που επανακατασκευάστηκε για την πλατφόρμα, μπορείς να παγιδευτείς σε έναν ατέλειωτο κύκλο θανάτου κι αναγέννησης με το Returnal ή να λύσεις γαλαξιακά προβλήματα με το Ratchet & Clank Rift Apart. Τίτλοι όπως Horizon: Forbidden West, God of War Ragnarok και πολλοί ακόμη βρίσκονται υπό ανάπτυξη και αναμένεται να έχουν τη γνώριμη ποιότητα και αγάπη που δίνει η Sony στα αποκλειστικά παιχνίδια της. Η κονσόλα προσφέρεται σε δύο παραλλαγές (με υποδοχή φυσικών δίσκων ή ως Digital Edition) για να διαλέξεις εκείνη που σε βολεύει περισσότερο.

Το μεγάλο ατού της Microsoft είναι η υπηρεσία Xbox Game Pass, η οποία προσφέρει εκατοντάδες πλήρη παιχνίδια προς λήψη, με μια μικρή μηνιαία συνδρομή. Εκεί συμπεριλαμβάνονται όλες οι αποκλειστικότητες του Xbox, από την εμβληματική σειρά Halo έως τα Gears of War κι από τα Forza έως τον κατάλογο παιχνιδιών της Bethesda (The Elder Scrolls, Doom, Fallout, Dishonored κ.ά.) ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί δραματικά. Τεράστιες κυκλοφορίες, όπως το Halo: Infinite, αναμένονται αργότερα εντός της χρονιάς ενώ η «αρμάδα» από στούντιο ανάπτυξης που έχει στην κατοχή της η Microsoft εργάζονται πυρετωδώς σε ντουζίνες παιχνίδια. Τέλος, με τη δυνατότητα να παίξεις όλα τα παιχνίδια που κυκλοφόρησαν για Xbox One αλλά και εκατοντάδες παιχνίδια των Xbox 360 και του πρωτότυπου Xbox στη διάθεσή σου, θα έχεις το πιο ολοκληρωμένο σύστημα που κυκλοφόρησε ποτέ.

Με το Nintendo Switch, ο παίκτης έχει πρακτικά δύο κονσόλες σε μία. Παίζει όπως έχει συνηθίσει στην τηλεόρασή του κι αν χρειαστεί να φύγει, βγάζει την κονσόλα από τη βάση της και την παίρνει οπουδήποτε, καθώς δουλεύει αυτόνομα κι ως φορητή χάρη στην ενσωματωμένη οθόνη και τα αποσπώμενα χειριστήρια Joy-Con. Ακόμη και σήμερα, χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία, η στιγμή που το Nintendo Switch βγαίνει από τη βάση του και συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία του, φαντάζει μαγική. Εξίσου μαγική είναι και η γκάμα παιχνιδιών που προσφέρει, με κάποιες κυκλοφορίες να έχουν βραβευτεί ως μερικά από τα καλύτερα παιχνίδια όλων των εποχών – για παράδειγμα, τα The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Animal Crossing: New Horizons και Hades.