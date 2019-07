Αναβίωση του Δελφικού Ιδεώδους

Επιτυχία σημείωσε το συνέδριο Reviving the Delphic Ideal που διεξήχθη στο Center of Hellenic Studies, παράρτημα του Harvard University στην Ουάσινγκτον. Στο συνέδριο εκτός από το C.H.S συμμετείχαν ομάδα του I.D.I.I Isadora Duncan International Institute New York με επικεφαλής την Πρόεδρο Κα Jeanne Bresciani, η Ο.Δ.Ε, Οικουμενική Δελφική Ένωση με επικεφαλής τον Πρόεδρο της κ. Πάνο Καλτσή καθώς και προσωπικότητες τόσο από τις Η.Π.Α, την ομογένεια και την Ευρώπη . Το Δελφικό Ανθρωπιστικό Ιδεώδες συνθέτουν:

- Η Δελφική Αμφικτιονία για την Ειρηνική επίλυση των διαφορών μεταξύ των Λαών. - Η υπερβατική διάσταση του Μαντείου που για 14 αιώνες κατηύθυνε την Ανθρωπότητα χρησμοδοτώντας για ιδεώδη πολιτεύματα, ποιοτικές αποικίες με ευτυχισμένους Πολίτες κλπ. - Ο Ομφαλός της Γης που η σημερινή τεχνολογία επιβεβαιώνει ότι οι Δελφοί είναι κέντρο της Ιεράς Γεωγραφίας. - Ο Σπένδων Απόλλων από το 480 π χ μας εντέλει για την προστασία του περιβάλλοντος. - Τα Δελφικά Παραγγέλματα, ωφελήματα ανθρώποις ες βίον, που ανέθεσαν οι 7 Σοφοί της αρχαιότητας στο Ιερό του Μουσαγέτη Απόλλωνα για να βρίσκουν οι Άνθρωποι το μονοπάτι της ευτυχίας. - Την συνύπαρξη στο Ιερό των Ιερών του Απόλλωνα με τον Διόνυσο ολοκληρώνουν τα Πύθια που με την δύναμη του λόγου και το μεγαλείο της Τέχνης είναι ότι υψηλότερο έχει να προσφέρει ο Ελληνισμός στην Ανθρωπότητα.

Η αναβίωση του Παγκόσμιου αυτού Αγαθού στην γενέτειρα του είναι το μεγάλο ζητούμενο της εποχής μας για την επιβίωση του Πολιτισμού της Ειρήνης. Δύσκολο το μονοπάτι για τους opinion makers της εποχής μας, το διάβα του όμως κάνει την Ψυχή τους νεώτερη και δυνατότερη ενώ προοδευτικά θα το βρουν.

Η Κα Jeanne Bresciani τόνισε ότι η αναβίωση των Πυθίων στην γενέτειρά τους είναι το απαραίτητο οξυγόνο που έχει ανάγκη ο πολιτισμός στην εποχή μας. Η πρόταση της Ο.Δ.Ε να διευρυνθούν με την Ειρήνη και το Περιβάλλον επιβεβαιώνει ότι οι Δελφοί πάντα τοξεύουν στο μέλλον. Το I.D.I.I εμπνέεται από την Ελληνική Μυθολογία, διδάσκει τους μαθητές του στους Δελφούς, όπου πραγματοποιεί σημαντικές εκδηλώσεις και υπογράμμισε τον ρόλο της Isadora Duncan στην σύνδεση και πορεία των Αγγέλου και Εύας Σικελιανού. Είμαστε εργάτες για την αναβίωση των Πυθίων στην γενέτειρα τους και το I.D.I.I σε συνεργασία με την ΟΔΕ προγραμματίζουν Δελφικές Εορτές το 2021 αφιερωμένες στα 200 χρόνια της Ελληνικής παλιγγενεσίας.