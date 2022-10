Απαράδεκτες συμπεριφορές που πρέπει πάση θυσία να αποφύγουμε ως φιλοξενούμενοι σε ένα σπίτι

Δεν καταλαμβάνουμε υπερβολικό χώρο

«Φροντίζουμε το δωμάτιο στο οποίο μας φιλοξενούν και δεν πετάμε τα πράγματά μας εδώ κι εκεί», μας συμβουλεύει η Νταϊάν Γκότσμαν, ειδική σε θέματα εθιμοτυπίας, συγγραφέας του βιβλίου «Modern Etiquette for a Better Life» και ιδρύτρια του The Protocol School of Texas.