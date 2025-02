«Απαραίτητοι, αλλά Αόρατοι: Ρίχνοντας φως στις συνθήκες εργασίας των μεταναστών»

Το SolidarityNow και το Generation 2.0 for Rights, Equality and Diversity σας προσκαλούν σε Στρογγυλή Τράπεζα, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2025, στις 11:00, στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας (Δομοκού 2). Σκοπός της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Revealing the Unseen Migrant Workers» («Αποκαλύπτοντας τους Αθέατους Ευάλωτους Μετανάστες Εργαζόμενους»).