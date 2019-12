Ο Ταραντίνα ενσάρκωνε τον ρόλο του Τζάκι στην κωμωδία «The Marvelous Mrs. Maisel» τα τελευταία τρία χρόνια ενώ είχε συμμετάσχει σε ταινίες όπως «Summer of Sam», «Carlito’s Way», «Uncle Buck», «Knight and Day», «City by the Sea» και «Donnie Brasco».

Στην τηλεόραση είχε επίσης συμμετάσχει στις σειρές: «The Sopranos», «NYPD Blue», «Oz», «ER», «Law & Order» κ.α.