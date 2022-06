Από ντοκουμέντα μέχρι πορτρέτα: Οι 13 φιναλίστ φωτογράφοι του Prix Pictet «Fire»

Νικήτρια του Prix Pictet Fire είναι η Αμερικανίδα φωτογράφος Sally Mann , στην οποία απονεμήθηκε το βραβείο τον Δεκέμβριο του 2021 στο Victoria and Albert Museum του Λονδίνου, για τη σειρά Blackwater (2008-2012).

Μαζί τους συμμετέχουν νέα, ανερχόμενα ονόματα στον χώρο της φωτογραφίας, όπως ο David Uzochukwu, με τη σειρά πορτρέτων In The Wake η οποία τοποθετείται σε ένα άγνωστο τοπίο τυλιγμένο στις φλόγες και ο Fabrice Monteiro που, με τη σειρά του The Prophecy, πραγματεύεται την παγκόσμια ρύπανση μέσα από σκηνοθετημένες φωτογραφίες με μορφές που φορούν κοστούμια φτιαγμένα από σκουπίδια και φυσικά υλικά.