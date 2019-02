Απονεμήθηκαν τα βραβεία «Κάρολος Κουν» και τα Βραβεία Μουσικής, Θεάτρου και Χορού

Βραβείο σε μουσικολογικό σύγγραμμα

Στο σύγγραμμα Dimitri Mitropoulos and his Works in the 1920s. The introduction of Musical Modernism in Greece, του Γιώργου Σακαλλιέρου, έκδοση Κέντρου Ελληνικής Μουσικής, Αθήνα 2016.

Βραβείο σε δισκογραφική εργασία ελληνικού ενδιαφέροντος

Βραβείο: στον τετραπλό δίσκο «Το καλώς Συγκερασμένο Κλειδοκύμβαλο» του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, ερμηνευμένο από την πιανίστα Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου, έκδοση της δισκογραφικής εταιρείας First Hand Records (2018).

Έπαινος: στον δίσκο στον δίσκο «Triptychon» με έργα μουσικής δωματίου της συνθέτριας Καλλιόπης Τσουπάκη ερμηνευμένα από το DoelenKwartet του Ρότερνταμ, έκδοση της δισκογραφικής εταιρείας Cybele (2016)

Βραβείο σε πολιτισμικό οργανισμό που δραστηριοποιείται στην περιφέρεια

Στο Samos Young Artists Festival που διοργανώνει το Ίδρυμα Schwarz επί 9 συναπτά έτη στο Πυθαγόρειο της Σάμου

Βραβείο σε νέο ή πρωτοεμφανιζόμενο καλλιτέχνη της μουσικής

Στον Κωνσταντίνο Δεστούνη για την ερμηνεία του στο «Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα εγχόρδων» του Άλφρεντ Σνίτκε (Μέγαρο Μουσικής 27-10-2017), και την ηχογράφηση των πιανιστικών απάντων του Θεόδωρου Αντωνίου.

Βραβεία Κριτικών θεάτρου και Χορού 2018

Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου

Στην Κατερίνα Χέλμη για τη συμμετοχή της στην παράσταση «Πατρίδα Τώρα - 8 ώρες και 35 λεπτά» της Φωτεινής Τσαλίκογλου στο θέατρο ‘Σταθμός’ και την συνολική προσφορά της στο νεοελληνικό Θέατρο.