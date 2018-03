Αραβική Λεγεώνα: η πιο φημισμένη αραβική μονάδα στην Μέση Ανατολή (1920-1956)

Αντί επιλόγου

Η Αραβική Λεγεώνα κατέχει ιδιαίτερη θέση στην αραβική και όχι μόνο ιστορία. Από μια μονάδα ελλιπώς στελεχωμένη, με καθήκοντα ως επί το πλείστον αστυνομικά μετατράπηκε με τους κατάλληλους ανθρώπους σε μια δύναμη κρούσης που έφερε σε δύσκολη θέση ακόμα και τους ικανούς Ισραηλινούς. Δεν είναι τυχαίο που διακρίθηκε σε κάθε πολεμική σύγκρουση. Μάλιστα, εξασφάλισε και αξιόλογη υστεροφημία αφού μνημονευόταν για πολλά χρόνια τόσο στο Ισραήλ όσο και στον υπόλοιπο αραβικό κόσμο.

Είναι επίσης φανερό ότι αποτέλεσε μέρος της βρετανικής αποικιοκρατικής τακτικής ώστε να διαιωνίζεται η επιρροή της στην Μέση Ανατολή και μεταξύ των Αράβων. Ενίοτε χρησιμοποιήθηκε σαν βρετανικό «όπλο» ώστε να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα του Λονδίνου. Παρά ταύτα, σε καμία περίπτωση αυτό το γεγονός δεν μειώνει την αξία και τον ρόλο που είχε. Πάλι δεν είναι τυχαίο το ότι όντας βρετανικό δημιούργημα, ένας Άραβας εθνικιστής μονάρχης θέλησε να αποτελέσει η Λεγεώνα την ραχοκοκαλιά του αραβικού στρατού του.

Ενδεικτικές πηγές

Young Peter, The Arab Legion, New York, Bloomsbury, 1972.

Tal David, War in Palestine 1948:Israeli and Arab strategy and diplomacy, New York, Routledge, 2004.

Bradshaw Tancred (Ed.), The Glubb reports:Glubb Pasha and Britain’s empire project in the Middle-East 1920-1956, New York, Springer, 2016.

Baumann- Scot Michael, Access to History: crisis in the Middle-East: Israel and the Arab States, New York, Hachette, 2009.

Kenneth Pollack Michael, Arabs at war: military effectiveness 1948-1991, Lincoln and London, University of Nebraska Press, 2004.

Peretz Don, The Middle East today, Connecticut- London, Praeger, 1994.

Miller Rory, Karsh Efraim, Israel at sixty: rethinking the birth of the Jewish state, New York-Oxon, Routledge, 2009

Sir Kirkbride Alec, From the Wings: Amman memoirs 1947-1951, London, Frank Cass & Company Limited, 1976.

Reich Bernard, An historical encyclopedia of the Arab-Israeli conflict, Connecticut, Greenwood, 1996.

Εγκυκλοπαίδεια Britannica, Arab Legion- Jordanian history, https://www.britannica.com/topic/Arab-Legion