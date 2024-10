Athens Bar Show: Stirring Up the Future of Bars - Η κορυφαία εμπειρία για bartenders έρχεται για ακόμα μια φορά στην Τεχνόπολη

Αυτή τη χρονιά, το Athens Bar Show παρουσιάζει 3 διαφορετικές θεματικές κατηγορίες όσον αφορά τους εκθέτες: Spirits of Greece, που αναδεικνύει τα ποτά με ελληνική “ταυτότητα”, New Entries/ New Comers που αφορά τις νέες αφίξεις και to Tomas Estes Agave Embassy, το οποίο τιμά τον θρυλικό Tequila expert και δημιουργό της Ocho Tequila, Tomas Estes. Φυσικά στα Main Areas θα βρίσκονται όλα τα υπόλοιπα, εξαιρετικά brands που θα συμμετέχουν στην έκθεση.