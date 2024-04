ΑΒ Βασιλόπουλος: Μεγάλος διαγωνισμός «Σπάσε αβγά και κέρδισε» με πάνω από 25.000 δώρα

Η ενέργεια περιλαμβάνει 17.000 δωρεάν προϊόντα, 5.000 επιταγές έκπτωσης αξίας 6€, 1.000 επιταγές έκπτωσης των 3€ σε πόντους ΑΒ Plus, 50 επιταγές έκπτωσης των 200€ σε πόντους ΑΒ Plus, ενώ, περισσότεροι από 2.000 τυχεροί θα κερδίσουν 50 πόντους στην AB Plus κάρτα. Όσοι παίξουν στο παιχνίδι, θα μπουν αυτόματα στην κλήρωση για τα μεγάλα δώρα του διαγωνισμού. 30 τυχεροί θα κερδίσουν το ρεύμα της χρονιάς από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, ενώ, ένας τυχερός θα κερδίσει τα ψώνια της χρονιάς από τα ΑΒ!