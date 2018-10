BCA: Στοχευμένες σπουδές για όσους στοχεύουν ψηλά

Όσοι θελουν να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές μπορούν να αποκτήσουν Master Degree στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA, MBA for Executives, MSc Accounting and Finance, MSc Digital Marketing, MSc Business Psychology, MSc Consumer Psychology), στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές (MSc Shipping Business, LLM Maritime Law, MSc Shipping - e-Learning) στην Επιστήμη των Υπολογιστών (MSc in Management of Business, Innovation and Technology (MBIT), MSc in Advanced Software Engineering – Security, MSc in Advanced Software Engineering – Telecommunications, MSc in Advanced Software Engineering – Web and Mobile Applications, MSc in Advanced Software Engineering – Data Analytics) και στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων (MA International Hospitality and Tourism Management).



Οι σπουδαστές στις ξενοδοχειακές σπουδές εργάζονται αμειβόμενοι πριν ακόμα αποφοιτήσουν, κάνοντας την πρακτική τους εξάσκηση σε μεγάλες ελληνικές ή πολυεθνικές επιχειρήσεις. Ως απόφοιτοι του BCA μπορούν να εργασθούν παντού στον κόσμο, αλλά και στον Δημόσιο Τομέα, καθώς οι τίτλοι σπουδών του Plymouth University αναγνωρίζονται από το ελληνικό κράτος και θεωρούνται ισοδύναμοι των δημόσιων πανεπιστημίων.



Η εμπιστοσύνη που δείχνει ο χώρος των επιχειρήσεων και της ναυτιλίας στο επίπεδο σπουδών του BCA αποδεικνύεται από το Ταμείο Υποτροφιών του BCA το οποίο χρηματοδοτούν 55 ελληνικές επιχειρήσεις, οι μεγαλύτερες της αγοράς, το οποίο προσφέρει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του MBA υποτροφία που καλύπτει το 35% του κόστους σπουδών τους και στους φοιτητές επιπέδου Bachelor υποτροφία που, με συνδυασμό κριτηρίων (επιδόσεις, οικογενειακή οικονομική κατάσταση), φτάνει και στο 100% του κόστους σπουδών. Άλλωστε, πολλές εταιρείες επιλέγουν τα στελέχη τους από τους απόφοιτους του BCA συμμετέχοντας στις «μέρες καριέρας» που διοργανώνει το κολλέγιο, για να φέρει σε επαφή τους σπουδαστές με τους μελλοντικούς τους εργοδότες.



Από φέτος, όλες οι δραστηριότητες του BCA μεταφέρθηκαν σε ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα του Αλέξανδρου Τομπάζη, 4.100 τετραγωνικών μέτρων, στους Αμπελοκήπους. Το γνωστό βιοκλιματικό “μπλε κτήριο” στο 205 της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, δίπλα στο μετρό, με τους 9 ορόφους του (6 υπέργειοι και 3 υπόγειοι), μετατράπηκε από τον Θανάση Χοχλιδάκη σε έναν τεράστιο, υπερμοντέρνο City-Campus, με πρωτοποριακά «εργαλεία» σπουδών. Οι φοιτητές του ναυτιλιακού τμήματος θα έχουν στη διάθεσή τους προσομοιωτές γέφυρας πλοίου και μηχανής, ενώ οι φοιτητές του ξενοδοχειακού τμήματος θα ζουν σε ένα πρότυπο πραγματικό ξενοδοχείο κάνοντας την πρακτική τους στο gourmet εστιατόριό του, στη reception και στα δωμάτιά του. Σε εξειδικευμένα tech corners, οι φοιτητές θα μπορούν να πειραματίζονται με τεχνολογίες αιχμής όπως 3d printers, VR sets και laser cutters, ενώ μέσω beacons εγκατεστημένων σε όλους τους χώρους του κτηρίου, θα μπορούν να ενημερώνονται, σε πραγματικό χρόνο, για τα νέα του κολλεγίου τους στο κινητό τους. Μοντέρνες βιβλιοθήκες με χιλιάδες τίτλους βιβλίων και με ηλεκτρονική πρόσβαση σε άπειρες βάσεις ακαδημαϊκών δεδομένων, μια τεράστια lounge area - κέντρο της κοινωνικής ζωής του κολλεγίου κι ένας πρωτοποριακός πολυχώρος/αμφιθέατρο - κέντρο της πολιτιστικής ζωής και της ψυχαγωγίας ολοκληρώνουν μια επιλογή σπουδών ευρωπαϊκού επιπέδου για όσους έχουν υψηλούς στόχους στη ζωή τους και θέλουν η φοιτητική εμπειρία να συνδυάζει ουσία, περιεχόμενο, αισθητική και αποτέλεσμα.