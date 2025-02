Beverage World και Lavazza φέρνουν την αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ στη HO.RE.CA 2025

Η Lavazza θα «ταξιδέψει» τους επισκέπτες στις γειτονιές εμβληματικών ιταλικών πόλεων όπως το Trastevere της Ρώμης, η Galleria του Μιλάνου και το Canal Grande της Βενετίας με τη φρέσκια σειρά “Tales of Italy”, από τις οποίες είναι εμπνευσμένη. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις νέες επιλογές καφέ φίλτρου κάτω από την ομπρέλα της σειράς “Tales of Italy”, που φέρνουν την αυθεντική ιταλική γεύση στο φλιτζάνι σας, καθώς και τις νέες κάψουλες “Tales of Italy” για την σειρά μηχανών Blue, το καινοτόμο σύστημα Lavazza Blue. Τέλος το κοινό θα μπορεί να δοκιμάσει παγωμένο το νέο RTD (Ready-to-Drink) της Lavazza επιλέγοντας μεταξύ των 3 διαφορετικών τύπων, Espresso & Milk, Cappuccino και Latte, που είναι ιδανικά για κατανάλωση on-the-go.