Billy Pod: «Υπέρβαση των ορίων ανάμεσα στα ιδιώματα και τα στιλ»

Ο Βασίλης Ποδαράς άρχισε να παίζει ντραμς σε ηλικία δέκα ετών και στη συνέχεια ήταν το όργανο που σπούδασε στο πλαίσιο των σπουδών του στην jazz στο μουσικό τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου. Οντας φοιτητής ακόμα άρχισε την επαγγελματική ενασχόληση του με την μουσική ως μέλος των Baby Trio του – εκ των καθηγητών του στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Γιώργου Κοντραφούρη, του project στο οποίο ο κορυφαίος Έλληνας jazz πιανίστας αντί για το βασικό όργανο του παίζει Hammond organ.

Στη συνέχεια σχημάτισε με τέσσερις συμφοιτητές του τους Next Step Quintet που πλέον έχουν μετονομαστεί σε απλά Next Step με τους οποίους έχει μέχρι τώρα κυκλοφορήσει δύο δίσκους ενώ παράλληλα έχει συνεργαστεί, δισκογραφικά και συναυλιακά, με πολλούς σημαντικούς Έλληνες και μη μουσικούς, στην πρώτη περίπτωση όχι μόνον της jazz μα και άλλων ιδιωμάτων.

Στα τριάντα του πλέον αποφάσισε να προχωρήσει στην δημιουργία ενός προσωπικού δίσκου και έτσι σήμερα κυκλοφορεί από την έγκριτη ανεξάρτητη εταιρεία Puzzlemusik σε μορφή CD αλλά και ψηφιακά σε όλα τα online καταστήματα το «Drums To Heal Society». Ως Billy Pod σε αυτό ο νεαρός μουσικός, εκτός φυσικά από το να παίζει ντραμς, έχει συνθέσει και την πλειοψηφία των κομματιών. Με τον κιθαρίστα Μιχάλη Τσιφτσή και τον κοντραμπασίστα Κίμωνα Καρούτζο να συναπαρτίζουν το γκρουπ του και την σύμπραξη εκλεκτών jazz ομότεχνων του όπως ο προαναφερθείς Γιώργος Κοντραφούρης, ο επίσης πιανίστας και συνεργάτης του στους Next Step Γιάννης Παπαδόπουλος, ο τυπικά κιθαρίστας Γιάννης Αναστασάκης που όμως στην περίπτωση αυτή χειρίζεται ηλεκτρονικές πηγές παραγωγής ήχου και ο επίσης εξαίρετος ντράμερ Στέφανος Χυτήρης δημιούργησε ένα album σαφώς jazz καταβολών αλλά και απολαυστικά πολυσυλλεκτικό. Απόδειξη η διασκευή του ποπ τραγουδιού «Limit To Your Love» στο οποίο συνεργάστηκε με την θαυμάσια τραγουδοποιό και ερμηνεύτρια Katerine Duska και έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις αποτελώντας επιπλέον αξιοσημείωτη ραδιοφωνική επιτυχία.