Χιλιάδες οδηγοί εγκλωβισμένοι σε αυτοκινητόδρομο στην Ιταλία εξαιτίας του χιονιού

La giornata da incubo in #A22 in direzione nord, con la carreggiata bloccata da #Chiusa al #Brennero . Gli aggiornamenti sulla nostra maratona sul sito

Valanga sull'autostrada #A22 del #Brennero, bloccata dalla neve. Migliaia di automobilisti fermi per ore nel gelo. #Maltempo in mezza Italia. Un morto in Piemonte. Nubifragi e frane in Toscana. In Emilia 6 carabinieri feriti nella piena del Reno. Tra poco al #Tg3 pic.twitter.com/Ldev7zD40x