Δημοκρατία και Βιβλίο στο Ναυαρίνο

Πολλοί διακεκριμένοι ομιλητές συμμετέχουν στο πρόγραμμα του «Democracy and Books Weekend», το οποίο διοργανώνεται για 4η χρονιά στην Costa Navarino, σε συνεργασία με το New York Times «Athens Democracy Forum», στις 14-16 Σεπτεμβρίου.

Στις πολυάριθμες συζητήσεις με το κοινό, στις παρουσιάσεις βιβλίων αλλά και στις θεματικές ομιλίες του τριημέρου, οι ομιλητές θα προσπαθήσουν να ρίξουν φως στη διαχρονική συμβολή των βιβλίων στην πολιτική αλλαγή και στην κοινωνική ευαισθητοποίηση.

Την κεντρική συζήτηση θα συντονίσει η Pamela Paul, αρχισυντάκτρια του The New York Times Book Review, ενώ την εκδήλωση θα προλογίσει ο Mark Thompson, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της The New York Times Company. Από τους The New York Times συμμετέχουν επίσης ο διακεκριμένος με βραβείο Pulitzer δημοσιογράφος και συγγραφέας Serge Schmemann, και ο συγγραφέας και αρθρογράφος Roger Cohen, οι οποίοι θα συντονίσουν τις συζητήσεις με τους Stanley Johnson, Alexandra Pringle, Pamela Paul και Pascal Bruckner.

Η κεντρική εκδήλωση περιλαμβάνει: